Bagagli persi? Per rintracciarli British Airways introduce i chip intelligenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Check-in più veloce in aeroporto e tracciabilità deigarantita: sono questi i vantaggi di cui potranno beneficiare i passeggeri dei volia partire dall’autunno. La compagnia aerea ha infatti annunciato ViewTag, il nuovo cartellino digitale per. Consiste in un dispositivo dotato diBluetooth a basso consumo energetico e di uno schermo E-Ink, come quelli dei lettori per eBook. Lo schermo mostrerà i dati di viaggio, ilRFID (Radio Frequency Identification) consentirà l’identificazione delo mediante radiofrequenza. Il primo vantaggio di questa soluzione è che i viaggiatori potranno fare il check-in prima ancora di arrivare in aeroporto, anche per la parte che riguarda ilo da imbarcare. L’altro è che il proprietario potrà sapere in ogni momento dove si trova il proprioo, consultando l’app per ...

