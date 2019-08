Usa | rapisce la figlia di 4 anni dell’ex e la vende a un trafficante di bambini

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Accade a New Orleans, Louisiana: Carmen Howe, 23, viene arrestata nei pressi della città nel sud degli Stati Uniti d'America. Per capire il motivo dell'arresto, bisogna fare un breve passo indietro: suadi quattro, il cui nome non è stato diffuso dalle autorità locali, era sparita l'8 luglio dalla sua casa di Fayetteville, in New Carolina, dove viveva con il padre, che aveva ottenuto la custodia della piccola dopo la separazione dalla Howe. Dopo la sparizione, il padre della bambina ha subito dato l'allarme e denunciato la sua scomparsa e le autorità competenti si sono immediatamente adoperate per ritrovarla. Tuttavia, le ricerche non hanno dato subito i frutti sperati, fino a quando la bimba è stata ritrovata a miglia di distanza dall'abitazione del padre, nei pressi di Lewisville, in Texas....

