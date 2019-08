Si lancia dall' aereo ma il paracadute non si apre 45enne muore in provincia di Potenza

Savona - lanciano un cassonetto dalla scogliera a Bergeggi : grave 12enne che dormiva in tenda : L’altra notte un ragazzino francese di dodici anni è stato colpito da un bidone dei rifiuti lanciato sulla spiaggia di Bergeggi (Savona) in cui stava dormendo nella tenda con i genitori arrivati in vacanza in Liguria. Il paziente è ricoverato al Gaslini di Genova e la prognosi è riservata. La mamma e il papà: “Atto criminale, speriamo che i responsabili vengano trovati”.Continua a leggere

lanciano un cassonetto dalla scogliera a Bergeggi - grave un bambino francese di 12 anni : La famiglia dormiva in tenda sulla spiaggia. L’ipotesi degli inquirenti: azione contro il campeggio abusivo

Ipotesi allucinazione da farmaco per la 19enne lanciatasi dall'aereo in Madagascar : Allucinazioni da farmaco. Potrebbe essere stata questa la causa della tragedia che ha coinvolto Alana Cutland, la 19enne giovane studentessa britannica che nelle scorse ore è morta gettandosi da un piccolo aereo in volo sul Madagascar.Iscritta alla facoltà di Scienze Naturali a Cambridge, la giovane potrebbe essersi gettata a causa delle allucinazioni causatele dell’assunzione di un farmaco, probabilmente un antimalarico. ...

Genova choc : donna si lancia dalla ruota panoramica e muore in pieno centro : choc a Genova. Una donna di 51 anni, turista di origini tedesche, è morta questa sera dopo essere precipitata dalla ruota panoramica del porto antico, montata davanti a Eataly. La donna,...

Alana - la 19enne che si è lanciata dall’aereo - forse vittima di un’allucinazione da farmaco : Potrebbe essere rimasta vittima di un'allucinazione Alana Cutland, la diciannovenne britannica in viaggio di studio nel Madagascar saltata nei giorni scorsi da un piccolo aereo in volo nel Paese africano. È quanto ipotizza la polizia locale: la studentessa potrebbe avere avuto una reazione fatale come conseguenza dell'assunzione di un farmaco.Continua a leggere

Basket mercato 2019-2020 : tutti i colpi messi a segno dalle squadre di Serie A. Rodriguez e Teodosic le stelle che rilanciano il massimo campionato : Si sta andando a concludere il mercato della Serie A 2019-2020, dal quale si uscirà con un’unica certezza: la Reyer Venezia dovrà sudare moltissimo per difendere lo scudetto. Milano e Virtus Bologna, infatti, hanno alzato tantissimo il livello con le loro nuove stelle, Sergio Rodriguez e Shelvin Mack da una parte e Milos Teodosic dall’altra. Quasi tutte le squadre hanno ormai soltanto uno o due elementi da inserire nei roster, anche ...

La ricerca va male - studentessa di 19 anni si lancia da un aereo : muore durante il viaggio di ritorno dallo stage : Aveva lavorato a lungo per quella ricerca ma, alla fine, non aveva raggiunto i risultati sperati. E, presa dallo sconforto, nel viaggio di ritorno a casa dallo stage in Madagascar, ha forzato l’apertura del piccolo aereo da turismo su cui viaggiava e si è lanciata di sotto, nel vuoto. Così è morta a 19 anni Alana Cutland, una studentessa inglese dell’università di Cambridge che era andata nell’isola africana per un tirocinio, ...

Tangenziale Esterna SpA aderisce alla campagna lanciata dall’ENPA “Abbandonarmi è un reato. Testimonia!” : Tangenziale Esterna SpA ha confermato, nella mattinata di oggi, la sua adesione alla campagna «Abbandonarmi è un reato. Testimonia!» lanciata, a stretto giro di posta rispetto ai prossimi due fine settimana consacrati dagli italiani ai grandi esodi estivi, dall’ENPA e patrocinata da AISCAT e ANAS. Il personale della Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri da Agrate a Melegnano interconnessi con A4 Torino-Trieste, A35-BreBeMi e A1 ...

Tigre uccisa a colpi di bastone e lancia dalla folla : è successo in India - dove è animale nazionale [FOTO e VIDEO SHOCK] : Una Tigre femmina è stata uccisa a colpi di bastone, lancia e machete da un gruppo di persone dopo aver attaccato un uomo entrato in una riserva nazionale per tigri in India. Immagini strazianti quelle che mostrano un gruppo di persone colpire la Tigre prima che il povero animale morisse 9 ore dopo. La polizia locale ha confermato di aver analizzato il VIDEO e le 31 persone coinvolte sono sotto indagine per l’uccisione di un animale in via ...

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo spazio contro il surriscaldamento globale : Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ...

Un uomo si è ucciso lanciandosi dalla ruota panoramica di Rimini : Un uomo si è suicidato poco dopo la mezzanotte gettandosi dalla ruota panoramica di Rimini. Secondo quanto appreso è salito su una cabina, ha atteso di arrivare all'apice dell'attrazione a quota 55 metri, si è spogliato e si è lanciano nel vuoto. Diversi turisti hanno assistito alla scena. Indaga la polizia.

Giornata mondiale della tigre : il WWF lancia il programma Tx2 per salvarla dall'estinzione : Oggi ricorre la Giornata mondiale della tigre, a ricordarci come uno degli animali simbolo nella lotta contro l'estinzione delle specie, si stia avvicinando inesorabilmente verso la scomparsa dal pianeta Terra. Ad oggi, gli esemplari rimasti allo stato naturale sono solo 3.890. Se pensiamo che nel secolo scorso vivevano sul pianeta circa 100mila esemplari, è chiaro come l'estinzione di questo bellissimo animale sia molto vicina, nonostante gli ...