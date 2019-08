Napoli | De Laurentiis alza le mani | “l’Arsenal fattura cinque volte più di noi | troveremo

Sky – Incontro Ancelotti-De Laurentiis. C’è la sensazione che il Napoli segua altre piste in segreto : Sembra ad un punto morto il mercato del Napoli in questo momento, dopo il fallimento dell’affare Pépé. Secondo quanto riporta Sky nello speciale dedicato al calciomercato, ci sarebbe stato oggi un Incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti per fare il punto sulla situazione. “Il Napoli vuole fare un colpo in attacco, oggi De Laurentiis ha incontrato Ancelotti. James Rodriguez è sotto osservazione, Icardi è la ...

FOTO – Edo De Laurentiis annuncia : “Nasce ASD Cantera Napoli City! Il progetto” : Edo De Laurentiis presenta ASD Cantera Napoli Edo De Laurentiis figlio del presidente del Napoli, presenta su Instagram il nuovo ed importante progetto per i giovani atleti. “È con grande orgoglio e gioia che vi presento una collaborazione nella quale ho dedicato impegno e attenzione, oltre a tutto l’amore che provo per Napoli. Nasce ASD Cantera Napoli City, una realtà che si prefigge di educare prima ancora di istruire i giovani ...

Tuttosport – James ha detto no al Napoli - teme che De Laurentiis non confermi Ancelotti : Ancora in stallo l’operazione James Rodriguez. Dalla Spagna non arrivano segnali in nessuna direzione per l’attaccante colombiano che è in bilico tra la permanenza e la cessione. Ma l’edizione odierna di Tuttosport riporta un particolare mai uscito e che farebbe cambiare le carte in tavola per il Napoli che invece pensa di avere in tasca l’ok di James e che il suo unico ostacolo sia il Real Madrid Il colombiano avrebbe ...

CorSport : Il Napoli su Icardi c’è. De Laurentiis incontra Marotta : Ieri, a margine dell’assemblea di Lega Serie A, De Laurentiis ha avuto un contatto con Marotta per Mauro Icardi. Solo qualche “frase in libertà”, qualche “battuta con il sorriso sulle labbra”, scrive il Corriere dello Sport, “con l’obiettivo di non scoprire le carte, ma anche di far capire che il Napoli su Icardi c’è. Eccome”. Il presidente sa che in corsa per l’argentino c’è anche la Juve ...

Biasin a Kiss Kiss Napoli : “De Laurentiis mi sta sorprendendo - vuole un grande Napoli” : Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del mercato azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha cambiato mentalità quest’anno. Finora ha usato la scusa ‘La Juve è troppo forte, noi siamo dietro’. Invece quest’anno ci vuole provare. Sta facendo un salto di qualità sul mercato. De Laurentiis sembrava esserci inceppato dopo aver riportato ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - De Laurentiis non intende 6 milioni di commissione perché più del 3% previsto : Dopo aver raggiunto l’accordo con il Lilla, il Napoli si appresta a chiudere anche con l’entourage do Nicolas Pèpè che è stato ricevuto ieri a Dimaro da presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il diesse Giuntoli. Summit di 3 ore per discutere dell’ingaggio di Nicolas e della commissione per gli agenti, ed è proprio su quest’ultimo punto che De Laurentiis ha sollevato ...

FOTO – UFFICIALE – Eljif Elmas al Napoli! Il Tweet di De Laurentiis : Eljif Elmas è un nuovo giocatore della SSC Napoli Mercato Napoli 2019-2020, è UFFICIALE il terzo acquisto del Napoli è Eljif Elmas. Di seguito il Tweet del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis: UFFICIALE Elmas al Napoli, il Tweet di De Laurentiis Leggi anche Gazzetta – Tesoretto Napoli: già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni Potrebbe interessare anche VIDEO – Disordini Juve-Inter, striscioni provocatori ...

Gazzetta : Raiola non ha gradito la clausola di De Laurentiis per le sue eventuali offese al Napoli : Lozano congelato Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport torna sulle questioni in sospeso tra Mino Raiola e il presidente De Laurentiis. Questioni che, secondo il giornalista, potrebbero bloccare l’affare Lozano. Date le evidenti difficoltà del Napoli di chiudere le trattative per Icardi e Pépé, il club potrebbe decidere di tornare sulla prima alternativa, Lozano, ma le tensioni con il procuratore del calciatore sono evidenti. Il ...

Il Mattino : De Laurentiis è convinto che - così com’è - il Napoli è vicino alla Juventus : Lozano Gira che ti rigira, si torna al punto di partenza. Cioè al messicano Lozano di cui Ancelotti si è invaghito lo scorso anno ai Mondiali in Russia. Lo vide protagonista della partita d’apertura vinta contro la Germania campione del mondo e non lo ha più dimenticato. Ieri sera, il messicano è tornato in campo per l’andata dei preliminari di Champions tra il Psg e il Basilea (è finita 3-2, non ha segnato). Il Mattino, con ...

Inter - De Laurentiis sarebbe pronto a portare Icardi al Napoli : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto dal mistero. Quest'oggi il centravanti argentino tornerà ad allenarsi da solo alla Pinetina, dopo il week end trascorso con la moglie e agente, Wanda Nara. L'Inter ha deciso di tenerlo fuori dalla tournée in Asia, a differenza di quanto successo con Radja Nainggolan, per consentirgli di svolgere un lavoro specifico che gli permetta di ritornare in condizione. Durante il ritiro a Lugano, ...

Nabil Fekir-Napoli - pronto l’assalto! L’Equipe conferma : ha già parlato con Ancelotti e De Laurentiis… : Fekir-Napoli, pronto l’assalto L’edizione online de L’Equipe riferisce di un forte interessamento della SSC Napoli per il giocatore dell’OL Nabil Fekir. I primi contatti si risalgono all’inizio della settimana scorsa. Nabil Fekir capitano dell’Olympique Lyonnais, ha un contratto fino al giugno 2020 ha già avuto contatti con l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De ...

Napoli - blitz De Laurentiis in tribuna : «Cari tifosi - pazienza per il mercato» : Inviato a Dimaro-Folgarida blitz di Aurelio De Laurentiis nella tribuna di Carciato durante l?allenamento mattutino del Napoli. Il presidente ha rassicurato così i...

Napoli - De Laurentiis infiamma i tifosi : “voglio vincere” - indicazioni anche sul mercato : “Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, il mercato, dovete avere pazienza perché si chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono capitare tantissime cose”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rassicurato così i tifosi azzurri che invocavano l’acquisto di James Rodriguez ed in generale di altri colpi per rinforzare la squadra per la prossima stagione. ...

Ceccarini : “Napoli - pronte 3 alternative se salta James. A De Laurentiis stuzzica un’idea” : Ceccarini: “Napoli, pronte 3 alternative se salta James. A De Laurentiis stuzzica un’idea” Ceccarini: “Napoli, pronte 3 alternative se salta James. A De Laurentiis stuzzica un’idea”. La situazione per arrivare a James Rodriguez si complica, allora il Napoli si cautela con tre valide alternative. Stiamo parlando di Mauro Icardi dell’ Inter, Pépé del Lilla e Lozano del Psv. Ne parla Nicolò Ceccarini ...