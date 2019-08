L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 4 agosto 2019) Nell'ultima versionediQ per7 Pro lo staff di XDA Developers ha scoperto un aggiornamento dell'applicazioneCamera L'articolo L’ultimadiQ per7 Prolacone modalità macro proviene da Tutto

geeklinkit : Gli sticker WhatsApp non si visualizzano in chat? Problemi con l’ultima beta - zazoomnews : Gli sticker WhatsApp non si visualizzano in chat? Problemi con l’ultima beta - #sticker #WhatsApp #visualizzano - OptiMagazine : Gli sticker #WhatsApp non si visualizzano in chat? Problemi con l'ultima beta -