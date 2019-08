iOS 13 | Come effettuare richieste a Siri utilizzando la tastiera

Come attivare la Dark Mode su iOS 13 : Apple ha deciso di ascoltare le richieste dei propri clienti e aggiungere la possibilità di attivare la Dark Mode su iPhone, iPad e iPod Touch. Tale personalizzazione è disponibile solo a partire da iOS 13 leggi di più...

Celebriamo l’orgasmo - che sia cerebrale - ‘colorato’ o misteriOSo come quello delle donne : Oggi è la Giornata Mondiale dell'Orgasmo, il culmine del piacere che conclude un rapporto sessuale soddisfacente. Ma l'orgasmo è molto di più di un gesto meccanico, può infatti essere cerebrale, 'colorato', depressivo e misterioso (come quello delle donne). Ecco cosa dobbiamo sapere sull'orgasmo.Continua a leggere

Tornano minacciOSe anche le truffe Wind Tre : i due operatori ci avvertono su come riconoscerle : Periodo ricco di insidie quello che stiamo vivendo sul fronte delle truffe Wind Tre, con alcune comunicazioni che a quanto pare stanno diventando virali e che al contempo mettono seriamente in discussione la sicurezza degli utenti. Cerchiamo dunque di capire come stiano le cose oggi 26 luglio per le potenziali vittime, a poche ore di distanza da una minaccia simile trattata da Vodafone come avrete notato dal nostro approfondimento di giovedì. ...

Esplorazione Spaziale - le future basi sulla Luna saranno stampate in 3D : useranno come “inchiOStro” la sabbia lunare [FOTO] : Cupole avveniristiche stampate in 3D a partire dalla sabbia Lunare, ossia la regolite: saranno costruite probabilmente cosi’ le basi destinate a ospitare le prime colonie di uomini sulla Luna. Lo indicano gli studi condotti dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) che hanno esplorato la fattibilita’ dell’uso di questa tecnologia sulla Luna. Uno di essi e’ stato condotto in collaborazione con la Scuola Superiore ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ CuriOSità - come usarla al meglio anche nel lavoro : La Curiosità è un vero e proprio scoglio, il cui superamento è fondamentale per accertarsi che informazioni preziose vengano recepite dagli altri

CalciOScomesse : prescritte le accuse. Nessuna condanna per i calciatori : A sette anni dall’arresto con l’accusa di associazione a delinquere, Stefano Mauri, Sergio Pellissier, Stefano Bettarini e Luigi Sartor vedono cadere le ipotesi di reato nei loro confronti. Estinte le accuse per prescrizione. Per loro e per la maggior parte dei 31 imputati originari. Nessuna condanna nel processo penale. Al vaglio dei giudici restano solo le posizioni di cinque presunti promotori e capi dell’associazione, tra ...

Il tratto medio del fiume Po come Riserva BiOSfera Mab UNESCO : “Occasione da non perdere” : “Il riconoscimento del tratto medio del fiume Po come Riserva Biosfera Mab UNESCO, frutto del lavoro progettuale sostenuto dal Governo e della capacità di relazioni messa in campo dall’Autorità di Bacino Distrettuale, è una straordinaria occasione per rilanciare un modello di sviluppo sostenibile e diverso dal passato. Il coinvolgimento di 85 Comuni in 8 province, nonché delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto è segno di una volontà ...

Welcome Home : trama - cast e curiOSità del film al cinema : Welcome Home: trama, cast e curiosità del film al cinema L’11 Luglio 2019 è uscito nelle sale cinematografiche italiane il film “Welcome Home“, di genere thriller, diretto da George Ratliff e dalla durata di 95 minuti. In questo film ha recitato anche il nostrano Riccardo Scamarcio, nella parte del cattivo. La pellicola è una produzione Star Thrower Entertainment e Voltage Pictures ed è stata distribuita da Altre Storie e ...

Come modificare lo sfondo delle note su iOS : L’applicazione “note” su iOS è probabilmente la più utilizzata dai possessori di iPad e questo ovviamente grazie soprattutto al supporto completo di Apple Pencil. Sin dal rilascio di iPad Pro infatti, il suddetto servizio non leggi di più...

Psoriasi pustolosa è contagiOSa? Come si manifesta e perchè : La Psoriasi pustolosa è contagiosa? No, non è contagiosa. Come si manifesta e perché. La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, cronica

Milly Carlucci svela come sarà The Masked Singer : “Tante curiOSità” : Milly Carlucci parla di The Masked Singer: “Non dovremmo essere di sabato” Sono stati resi noti ieri, a Milano, i Palinsesti Rai 2019/20 e tra le novità per la prossima stagione televisiva spicca The Masked Singer condotto da Milly Carlucci. Al termine della presentazione, Milly intervistata da Tvblog, ha rivelato qualche cosa in più per quanto riguarda questo particolare show che – tra le altre cose – sta avendo un ...

Dr Mario World è disponibile su iOS e Android : come scaricarlo gratis da App Store e Google Play : Nintendo ce lo aveva promesso, Dr Mario World avrebbe debuttato nel corso del mese di luglio sui nostri dispositivi mobile, che siano Android o con sistema operativo iOS. E così effettivamente è stato! Lo spin-off del leggendario franchise, apparso per la prima volta nel lontano 1990 su NES e Game Boy, è infatti finalmente disponibile per il download, per altro in via del tutto gratuita, con la presenza degli ormai immancabili acquisti in ...

Come ti rovino le vacanze : trama - cast e curiOSità del film con Chris Hemsworth : Domenica 7 luglio, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda la commedia americana del 2015 Come ti rovino le vacanze, che nel cast mette insieme diverse stelle del genere (Come lo stesso Ed Helms, Leslie Mann, Chevy Chase o Charlie Day) più la chicca Chris Hemsworth, qui in uno dei primi ruoli apertamente comici della sua carriera. La regia è di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Come ti rovino le vacanze: ...

Ecco quali sono i sintomi silenziOSi della carenza di vitamina D e come integrarla : Cosa fare quando si ha carenza di vitamina D Se soffrite di dolori alle ossa e debolezza muscolare e da qualche tempo le vostre mani sudano inspiegabilmente, forse la risposta… L'articolo Ecco quali sono i sintomi silenziosi della carenza di vitamina D e come integrarla proviene da Essere-Informati.it.