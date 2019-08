Incidente in galleria sull' A12 | Grave un addetto del soccorso | Autostrada bloccata tra

Foggia - Incidente frontale in galleria a Mattinata : morti padre e sua figlia di sette mesi : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri mattina, domenica 28 luglio, a Mattinata, in provincia di Foggia, precisamente nella galleria San Benedetto, dove si sono scontrate frontalmente due automobili. Il tunnel stradale in questione si trova sulla strada Statale 688. Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online Foggia Today, all'origine dell'incidente vi potrebbe essere un sorpasso azzardato. Nel terribile impatto ...