Gol Sensi | il centrocampista prende per mano l’Inter contro il Tottenham ma che giocata

(Di domenica 4 agosto 2019) GOL– Si sta giocando un match interessante valido per l’International Champions Cup, in campoe Inter, partita che nel primo ha dato già interessanti indicazioni. All’intervallo le squadre sono ferme sul risultato di 1-1, inglesi in vantaggio grazie alle rete di Lucas Moura su assist di Lamela, al 36′ ci pensaa ristabilire la parità dopo una grandedi Esposito. Ilex Sassuolo stando perla squadra di Antonio Conte in questo precampionato e si candida ad essere protagonista nella prossima stagione per l’Inter. In basso il video con il gol dell’1-1. Mammamia #Esposito !! L’inserimento di #la finalista di Champions pronta per iniziare la Premier, sembra buona cosa?!#Inter #Inter pic.twitter.com/bn2yc9jOzh — Il Tocco del Gala (@il gentlemaw) August 4, ...

