Gianmarco Tamberi | meglio col salto in alto o a basket? Giudicate voi dopo questa prodezza

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sto molto bene - non sono sparito dai radar : ai Mondiali in forma. Ho schiacciato a canestro…” : Gianmarco Tamberi non gareggia da oltre un mese a causa di un leggero problema fisico, nel weekend non ha partecipato ai Campionati Assoluti di Bressanone ma il saltatore in alto guarda con ottimismo al futuro come ha rivelato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Il marchigiano sarà protagonista domani a Cervia insieme al nuotatore Gregorio Paltrinieri e al cestista Gigi Datome nell’evento ribattezzato #GGG con ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Mondiali importanti per definire il quadro dei favoriti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Voglio riscattarmi!” : Alzare e ricominciare a lottare. Tutti nella nostra vita siamo caduti, per un motivo o per un altro, e nella capacità di rimettersi in piedi risiede la forza di ognuno. E’ il caso anche di Gianmarco Tamberi, atleta di punta dell’Italia nella specialità del salto in alto. Una storia quella di Tamberi di salite e discese, vissute con grande intensità, come in quella serata di Montecarlo del 15 luglio 2016, quando firmò prima il ...

Atletica - Gianmarco Tamberi out a Opole : problema fisico. Alessia Trost si ferma a 1.86 : Alessia Trost non riesce a salire in quota in questo avvio di stagione, la 26enne si è fermata a 1.86 metri a Opole (Polonia) commettendo poi tre errori a 1.90. Il vento che soffiava in pedana ha messo in difficoltà tutte le saltatrici, la friulana ha faticato enormemente alla sua terza uscita all’aperto in questo 2019 e non è riuscita a essere protagonista come sperava. Il bronzo iridato indoor sperava di avvicinarsi all’1.91 ...

Atletica – Gianmarco Tamberi salta la gara di Opole : “indietro con la condizione fisica” : Atletica, Salto in alto: Tamberi rinuncia alla gara di oggi di Opole Un piccolo fastidio fisico avvertito in riscaldamento da Gianmarco Tamberi prima della gara di oggi a Opole (Polonia) ha suggerito al campione europeo indoor di rinunciare al meeting polacco: “Vista la condizione fisica e tecnica abbastanza indietro in questo periodo abbiamo deciso di non prendere rischi e riprendere subito gli allenamenti”, le parole del primatista ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in pedana a sorpresa : 2.25 in Toscana - 2.32 sbagliato di pochissimo : Gianmarco Tamberi si è presentato a sorpresa al Meeting Chianti, competizione andata in scena questa sera a Montespertoli (in provincia di Firenze). Il saltatore in alto, reduce dalla deludente eliminazione a quota 2.22 subita in Diamond League a Rabat (Marocco), ha deciso di tornare in gara a tre giorni da quella prestazione deludente: ha superato 2.25 al secondo tentativo, poi ha provato 2.29 (sarebbe stato il suo stagionale) e ha azzardato ...

Atletica - Diamond League 2019 : Gianmarco Tamberi delude a Rabat - tre nulli a 2.22 : Brutta controprestazione di Gianmarco Tamberi a Rabat (Marocco) dove si sta disputando la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il marchigiano, reduce dal buon 2.28 saltato un paio di settimane fa al Golden Gala di Roma, ha commesso tre errori insoliti a 2.22, una misura relativamente bassa e che non dovrebbe creare particolari problemi a un fuoriclasse come l’azzurro. Il 27enne aveva annunciato battaglia alla vigilia ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara : appuntamento il 16 giugno a Rabat in Diamond League : Gianmarco Tamberi tornerà in pedana domenica 16 giugno in occasione della sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena a Rabat (Marocco). Il marchigiano, reduce dal 2.28 saltato al Golden Gala, andrà a caccia di un nuovo volo di lusso e proverà a superare il muro dei 2.30. Il 27enne sarà alla terza presenza al Meeting Mohammed VI, fu sesto nel 2016 con 2.25 e secondo nel 2017 con 2.27. Il Campione d’Europa ...

Atletica - Golden Gala 2019 - Gianmarco Tamberi : “2.28 è buono come inizio. Grazie al tifo della curva - emozione infinita” : Gianmarco Tamberi esce soddisfatto dallo Stadio Olimpico di Roma. Al Golden Gala la sua gara di debutto in questo 2019 è andata in una maniera per lui soddisfacente, dal momento che ha chiuso al quarto posto con un brillante 2.28, sostenuto da uno Stadio Olimpico di Roma davvero molto caldo. Il nostro maggior saltatore ha dichiarato a RaiSport: “Non male la gara. Iniziare con 2.28 penso che sia la seconda mia miglior prestazione di ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Gianmarco Tamberi si ferma a 2.28 e chiude al quarto posto - vince Bohdan Bondarenko : Si conclude con un quarto posto per Gianmarco Tamberi la gara di salto in alto del Golden Gala di Roma 2019, appuntamento italiano del circuito internazionale della Diamond League di Atletica leggera. L’azzurro, all’esordio stagionale all’aperto dopo aver vinto il titolo europeo indoor con 2.32, si è fermato alla misura di 2.28 in compagnia di altri quattro atleti pagando però gli errori nel proprio percorso e fermandosi ai ...