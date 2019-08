F1 | rivoluzione in Ferrari | arriva Simone Resta per progettare la macchina del 2021

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Grandissime novità in casaper il prossimo futuro. Il Cavallino Rampante, che sta attraversando una stagione estremamente complicata in cui non ha vinto ancora una gara, si proietta già verso le prossime stagioni e il team principal Mattia Binotto ha confermato chelavorerà a Maranello a partire dal prossimo 1° novembre. L’ex direttore tecnico dell’Alfa Romeo sarà operativo sul progettoche incomincerà quando verrà definito il nuovo regolamento tecnico: spetterà dunque a questa figura autorevole il compito di realizzare una monoposto con cui poter dare l’assalto al titolo mondiale approfittando dellaregolamentare. Mattia Binotto ha fatto un punto della situazione ai microfoni di motorsport.com: “si unirà a noi il 1° novembre e sarà uno dei pilastri della nostra struttura tecnica, con il suo arrivo si completerà la ...

