È morto il regista statunitense D A Pennebaker | quel del famoso documentario su Bob

E’ morto lo scrittore e regista Luciano De Crescenzo - aveva 90 anni : E' morto oggi a Roma, all'eta' di 90 anni , Luciano De Crescenzo . Lo scrittore , regista , attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale. La conferma arriva dalla casa editrice Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri. Dapprima ingegnere all'Ibm, De Crescenzo e' passato alle luci della ribalta in seguito alla partecipazione come ospite al Maurizio Costanzo show. De Crescenzo e' ...

Ugo Gregoretti e l’ironia come “approccio all’esistenza”. Una delle ultime intervista del regista morto a 88 anni : regista, attore e giornalista, Ugo Gregoretti è morto alcuni giorni fa nella sua casa di Roma a 88 anni. In quest’intervista, girata nel 2016 a Pontelandolfo (paesino del Sannio in cui Gregoretti aveva spostato il suo ricco archivio), l’intellettuale spiegava come per lui l’ironia fosse un fatto naturale, un’inclinazione fisiologica da utilizzare per comprendere la società contemporanea. O per cambiare a martellate la ...