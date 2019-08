Tragedia di Corinaldo | in manette la banda dello spray

J-Ax : ""Incolpare la trap per la Tragedia di Corinaldo è vergognoso" : “Tutto è nato dopo la tragedia di Corinaldo. Come ha reagito la stampa è stato vergognoso incolpando l’artista in questione, poi il genere. È stata una disgrazia che poteva succedere anche ad un concerto rock, come è già successo in passato, anche ai concerti pop”. Parola di J-Ax che ad Alza la radio, il programma di Rai Radio2 condotto ogni domenica da Nek e Andrea Delogu, continua: ...