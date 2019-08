Strage in Walmart a El Paso | nel Texas | molti morti

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 3 agosto 2019) Un’altra sparatoria insanguina l’America, a pochi giorni da quella messa a segno da un giovane suprematista bianco al food festival in California. Questa volta il teatro della tragedia è un affollato supermercato della catenadi El, la città del candidato presidenziale Beto O’Rourke. Un supermercato all’interno del grande centro commerciale Cielo Vista, un nome poetico che ricorda Cielo Drive, l’indirizzo di Beverly Hills in cui 50 anni fa la setta Manson mise a segno il suo delitto più brutale. Il bilancio provvisorio dell’ultimaè di almeno 18e diversi feriti.E ad agire sarebbe stato un solo killer. La conferma della polizia è arrivata dopo più di un’ora durante la quale si sono susseguite diverse notizie e lo stesso ufficio del sindaco aveva parlato di tre ...

