Non mi cresce la barba

Il Sud rallenta ancora - ma i motivi Non sono quelli che ci dicono. I luoghi comuni invece continuano a crescere : Il Mezzogiorno rallenta ancora. Il Paese non se la cava neanche bene. Le emergenze vere del Sud non sono affatto quelle che animano il dibattito politico ormai da anni (immigrati e altro). Questo e altro dicono le anticipazioni del Rapporto Svimez 2019, presentate oggi dal direttore Luca Bianchi e dal presidente Adriano Giannola, a Roma. Nel 2018 il Pil del Sud, secondo i dati Svimez, sarebbe cresciuto soltanto dello 0,6%, a fronte dello 0,9% ...

Napoli - vico Belledonne intitolato a Luciano De Crescenzo : «Però Non si cancelli la nostra storia» : All'idea di cambiare il nome di vico Belledonne a Chiaia, intitolandolo a Luciano De Crescenzo, commercianti e residenti sono divisi. Come nei film in cui era protagonista il...

Sondaggi politici elettorali : Lega Non risente del Russiagate e cresce - Pd sopra al M5S : Sono ore in cui si cerca di capire quale potrebbe essere il destino dell'attuale governo. I dissidi tra Lega e Movimento Cinque Stelle potrebbero aprire scenari di crisi che, a quel punto, porterebbero l'Italia di fronte ad un bivio. Quello che, in realtà, chiamerebbe ad una scelta il Presidente Mattarella. Da una parte ci sarebbe la possibilità di provare a mettere in piedi una nuova maggioranza ed un nuovo governo, dall'altra quella di andare ...

LUCIANO DE CRESCENZO/ Il "Socrate" di Napoli a cui Non è stato perdonato il successo : scomparso LUCIANO De CRESCENZO, 1928-2019,, regista, attore e divulgatore. Ha difeso il diritto di cercare le risposte alle grandi domande della vita

Sondaggi elettorali - Nonostante l’inchiesta sui fondi russi la Lega continua a crescere! : Neanche l’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega riesce a indebolire il Carroccio. Il partito di Matteo Salvini, al contrario, sembra riuscire a rafforzarsi nonostante questa vicenda che, secondo molti, avrebbe potuto intaccare il consenso del primo partito in Italia. Gli ultimi Sondaggi, invece, mostrano l’esatto contrario: la Lega continua a crescere e stacca sempre più nettamente tutti gli inseguitori. A certificare il mancato ...

Tour de France 2019 : segnali di Fabio Aru! Il sardo tiene duro e chiude Non distante dai primi. E potrà solo crescere… : Era il suo arrivo, quello sul quale era esploso in modo eccezionale davanti al pubblico transalpino. Due anni fa Fabio Aru impressionò il mondo andando a prendersi tappa e Maglia Gialla in cima a La Planche des Belles Filles, superando rivali molto più accreditati con uno scatto eccezionale sul finale in quel Tour de France. Sono passate due stagioni davvero durissime per il sardo che nel frattempo ha cambiato squadra (passato alla UAE Emirates) ...

Ascolti TV | Lunedì 8 luglio 2019. Cresce Temptation Island (23.08%) - Non Sposate le Mie Figlie 13.98% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 8 luglio 2019, su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato 2.702.000 spettatori pari al 13.98% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.647.000 spettatori pari al 23.08% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.367.000 – 21.79%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.109.000 spettatori (5.39%), nel primo episodio, 1.066.000 (5.57%), ...

No - l’uso intensivo dello smartphone Non fa crescere le corna : Iniziamo dalla fine: no, l’uso intensivo e spasmodico dello smartphone non fa crescere corna sul cranio. Ci sono numerose osservazioni e puntualizzazioni da avanzare a proposito dello studio medico che la BBC ha ripreso e utilizzato per un proprio articolo scatenando una serie di altri articoli di natura catastrofica sulle conseguenze della tecnologia moderna. Il […] L'articolo No, l’uso intensivo dello smartphone non fa crescere le ...