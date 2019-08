Lucca | morto il piccolo Tommaso | il bimbo di 2 anni caduto nella piscina in casa

Fonte : fanpage

(Di sabato 3 agosto 2019) Ilera stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale dove ha combattuto per oltre 48 ore nel reparto di rianimazione prima di spegnersi per sempre. Come ultimo gesto i genitori delhanno acconsentito all’espianto degli organi per donarli e dare ad altri bambini una nuova vita e una nuova speranza. Purtroppo non ce l’ha fatta il, il bambino èsabato pomeriggio all’ospedale pediatrico Opa di Massa dove era ricoverato dal giorno del tragedia, nel pomeriggio di giovedì. Inutili si son rivelati i tentativi dei medici di salvargli la vita.

