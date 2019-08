L' egoismo vincente di Inzaghi per riportare Benevento in serie A

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2019) Una caratteristica non è mai cambiata in Filippo: “La cosa che più mi ha colpito è la sua grande voglia di vincere, in lui ci sono la determinazione e la ferocia che aveva in campo”, così Oreste Vigorito, presidente del, alla presentazione del suo nuovo allenatore. Determinazione e

FrancescoCoccoT : RT @ilfoglio_it: Pippo Inzaghi riparte da Benevento per rilanciarsi dopo le batoste di Bologna. E le amichevoli estive sembrano dargli ragi… - ilfoglio_it : Pippo Inzaghi riparte da Benevento per rilanciarsi dopo le batoste di Bologna. E le amichevoli estive sembrano darg… -