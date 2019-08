Il nuovo Palermo in conferenza stampa | l’annuncio dell’allenatore ed i programmi per il

Palermo - inizia un nuovo percorso : tifosi in corteo : a breve il nuovo allenatore : inizia un nuovo progetto in casa Palermo, dopo la mancata iscrizione in Serie B è arrivata una nuova proprietà e la squadra ripartirà dalla Serie D. Nel frattempo circa 200 tifosi si sono ritrovati in piazza per “festeggiare un nuovo inizio”, lo slogan è “Scendiamo in piazza per il nostro orgoglio e i nostri colori” e riguarda il gruppo Curva Nord inferiore. Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di ...

Calcio : Palermo - domani presentazione nuovo club e tecnico : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – domani, sabato 3 agosto, alle 10.30, allo Stadio Renzo Barbera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova società del Palermo. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. “Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di iscrizione al ...

Nasce l’SSD Palermo - presentata la domanda d’iscrizione : le ultime sul nuovo allenatore : Nasce l’SSD Palermo, la nuova società rosanero che parteciperà ‘al campionato di Serie D della prossima stagione, nelle ultime ore Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, rispettivamente presidente e direttore generale in pectore della nuova compagine, sono stati a Roma per depositare la domanda di iscrizione contenente la domanda di ammissione, con il relativo assegno da 1 milione richiesto dalla Federazione. Il club rosanero si ...

Il nuovo Palermo tra eredi Barbera ed E-sport : “A in 3 anni” : Storia e innovazione. Il nuovo Palermo nelle mani degli eredi dell'indimenticato presidente rosanero, Renzo Barbera. Dario Mirri, l'imprenditore della pubblicita' socio - insieme all'italoamericano Antonino Di Piazza - della Hera Hora cui e' stata affidata la squadra in vista del prossimo campionato di serie D, di Renzo e' nipote per via materna, la nonna era sorella del leggendario patron che da' il nome allo stadio. Obiettivo dichiarato nel ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) – “Alla base di questa decisione ci sono stati elementi finanziari, etici e comportamentali contenuti nella proposta di Herahora” ha detto il sindaco di Palermo sottolineando come nella scelta della società per la gestione della squadra di Calcio della città abbia pesato l’indicazione contenuta nel piano “di un coinvolgimento di tutte le realtà cittadine”. “Credo – ha sottolineato ...

Calcio : società Herahora gestirà il nuovo Palermo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell’avviso per l’iscrizione della squadra di Calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile. Sei in tutto le proposte che erano arrivate al ...

Il nuovo asse mafio tra Palermo e New York. Sulle ceneri dei Corleonesi : assestato un duro colpo al patto di mafia sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento di Passo di Rigano con un blitz scattato all'alba e condotto da oltre 200 uomini della Squadra mobile, del Servizio centrale operativo e dell'Fbi di New York. Eseguito numerosi arresti, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di ...

Presentato il bando per il nuovo Palermo : si riparte dalla D : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e dall’ex magistrato Leonardo Guarnotta, ha Presentato l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D e alla quale sarà concesso l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera e la denominazione “Palermo”. Come spiega l’AGI, […] L'articolo ...

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall'ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l'avviso pubblico per l'individuazione