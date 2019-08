Genoa | colpo da Champions | sta arrivando Lasse Schone | manca solo la firma

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi nomi per il Genoa - doppio colpo del Lecce - trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi nomi PER IL Genoa, doppio colpo Lecce – Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si ...

Calciomercato Genoa - boom boom Preziosi : altro grande colpo - l’11 di Andreazzoli adesso fa paura [FOTO] : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione nel campionato di Serie A ha aperto gli occhi al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato all’ultimo respiro ed il rischio retrocessione è stato altissimo. In numero uno del club rossoblu ha imparato la lezione e fino al momento è stato uno dei principali protagonisti del Calciomercato, sono arrivati calciatori molto importanti per la categoria, in particolar modo Zapata e ...

Calciomercato Genoa - colpo ‘galattico’ : è fatta per Lucas Silva dal Real Madrid : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione è servita da lezione in casa Genoa, il brivido retrocessione è rimasto vivo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, adesso il presidente Preziosi non ha più intenzione di soffrire e sta portando avanti una campagna acquisti veramente importante. Nelle ultime mosse la dirigenza rossoblu ha chiuso per un colpo ‘galattico’, un innesto veramente da novanta ed in ...

Calciomercato - le bombe della notte : incontro Genoa-Inter - l’Atletico piazza il colpo Joao Felix : Ultime trattative di Calciomercato in Serie A e non solo. Grande colpo dell’Atletico Madrid che ha acquistato dal Benfica l’attaccante Joao Felix, operazione da 120 milioni di euro e club spagnolo che si è assicurato un calciatore di grande prospettiva, clausola rescissoria da 350 milioni di euro. Inter e Genoa hanno parlato di Pinamonti, si valuta la cessione a titolo definitivo per il club nerazzurro per via di una ...

Il Genoa prova il colpo Gerson - fumata nera per la cessione di Lapadula : Per alzare la qualità tecnica del centrocampo, il Genoa ha pensato al classe 1997 Gerson Santos da Silva, di proprietà della Roma. Un giocatore con caratteristiche offensive, dotato di un buon dribbling ed una progressione notevole. Reduce dall'esperienza alla Fiorentina, dove ha collezionato trentasei presenze senza mai eccellere, il brasiliano è pronto a rimettersi in gioco, dato che probabilmente non resterà nella Capitale. Il Genoa si fa ...