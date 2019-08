Dimesso dall' ospedale | bimbo di 3 anni muore per emorragia interna

Amazzonia - Brasile : il direttore dell’inge Dimesso dall’incarico : Ricardo Galvao, direttore dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe) brasiliano, ha annunciato che verrà dimesso dall’incarico, dopo un incontro con il ministro della Scienza, Marcos Pontes, il cui dicastero coordina le attività dell’Inpe. “Le mie dichiarazioni riguardo alle parole del presidente (Jair Bolsonaro) hanno provocato delle tensioni, per cui sarò allontanato”, ha detto Galvao ai cronisti. ...

Vicenza - muore bimbo di tre anni : era stato Dimesso dall’ospedale : I genitori lo hanno portato due volte in ospedale perché aveva forti dolori alla pancia ma, nella notte, il piccolo Giulio Cortiana è deceduto. È successo a Valli del Pasubio, provincia di Vicenza. Il bimbo, tre anni, «lunedì mattina stava bene», come racconta la mamma Erica al Corriere della Sera. «Poi all’una ha cominciato ad accusare dolori alla pancia». Giulio viene trasportato al pronto soccorso di Santorso: all’arrivo in ospedale era ...

Tinto Brass Dimesso dall'ospedale : "Caterina mi dà la gioia di vivere" - : Francesca Galici Dopo giorni di paura per Tinto Brass, finalmente l'attore è stato dimesso dall'ospedale Sant'Andrea di Roma ed è potuto tornare a casa da sua moglie e dalla sua famiglia Dopo la grande paura dei giorni passati, Tinto Brass sta meglio ed è stato dimesso dall'ospedale Sant'Andrea di Roma. Lo scorso 9 luglio il re del cinema hard era stato ricoverato d'urgenza a causa di una febbre improvvisa e molto alta. Da subito i ...

Infortunio Chris Froome – Riscontrata anche frattura al collo : ecco quando il ciclista verrà Dimesso dall’ospedale : Gli ultimi accertamenti medici hanno riscontrato anche una frattura al collo per Chris Froome che dovrà restare in ospedale per 6 settimane Nei giorni scorsi, il mondo del ciclismo ha appreso con grande tristezza la notizia dell’incidente occorso a Chris Froome. Il ciclista del Team Ineos è finito a tutta velocità contro un muretto, durante la ricognizione per la cronometro di Roanne del Giro del Delfinato. Trasportato ...