Ciao Darwin 7 | Reale Vs Virtuale Madre Natura | Jenny Watwood e Bonolis | Replica

JENNY WATWOOD MADRE NATURA/ L'amore per la pasta e l'Italia - Ciao Darwin 7 - : JENNY WATWOOD è uno dei volti più amati di Ciao Darwin 7, per la quale è stata MADRE NATURA. Il suo amore per l'Italia arriva anche alla tavola

FRANCESCO FACCHINETTI/ Il Capitano difende la vita online - Ciao Darwin 7 - : FRANCESCO FACCHINETTI non poteva che guidare la squadra Virtuale di Ciao Darwin 7, in occasione dell'ultima puntata che verrà mandata in replica oggi

Ciao Darwin 7 La Resurrezione ottava puntata : anticipazioni 3 agosto : Ciao Darwin 7 La Resurrezione torna stasera in tv sabato 3 agosto 2019 con la replica su Canale 5 della ottava puntata, presentata dalla storica coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ciao Darwin 7 La Resurrezione ottava puntata: anticipazioni 3 agosto A giocare ci saranno due squadre che si daranno battaglia all’ultima sfida, entrambe composte da 50 persone e capitanate da due personaggi famosi. ...

Ciao Darwin 2019 streaming : dove vedere le puntate in tv e replica : Ciao Darwin 2019 streaming dove vedere. Da venerdì 15 marzo 2019 arriva su Canale 5 l’ottava attesissima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. OSPITI DI #CiaoDarwin Ciao Darwin 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate dello show andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa ogni venerdì ...

Ascolti tv - Mina e Raffaella Carrà signore del sabato sera pareggiano con la replica di Ciao Darwin : La puntata speciale di "Techetecheté" e la replica del programma di Paolo Bonolis fanno entrambi il 15,5 per cento di share...

Ascolti Tv Sabato 27 luglio - Ciao Darwin 7 e Techetechetè pareggiano al 15.5% : Ascolti Tv Sabato 27 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Techetechetè (20:30) – Rai 1 – 2.495 milioni e 15.5% C’era una volta Studio Uno (22:30) – Rai 1 – milioni e % Ciao Darwin 7 (replica) – Canale 5 – 2.007 milioni e 15.5% Ritorno al Futuro – Italia 1 – 1.098 milioni e 7.3% La doppia immagine dei miei desideri – Rai 2 – 1.081 milioni e 6.7% Una Vita ...

Ascolti TV | Sabato 27 luglio 2019. Sia Techetechetè che Ciao Darwin al 15.5% : Raffaella Carrà Su Rai1 Techetechetè Superstar – Pronto, Raffaella?… Sono Mina! ha conquistato 2.495.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 2.007.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 La Doppia Immagine dei miei desideri ha interessato 1.081.000 spettatori pari al 6.7% di share e Bull .000 (%). Su Italia 1 Ritorno al Futuro ha intrattenuto 1.098.000 spettatori (7.3%). Su ...

Ciao Darwin 7 - GIOVANI Vs MATURE/ Madre o Padre Natura? Rigato e Guida si sfidano... : CIAO DARWIN 7, GIOVANI contro MATURE torna in replica. Madre o Padre Natura? È la serata di Terrance Miguel Hay. Capitane delle due squadre sono Giovanna Rigato e Gloria Guida.

Ciao Darwin 7 La Resurrezione settima puntata : anticipazioni 27 luglio : Ciao Darwin 7 La Resurrezione torna stasera in tv sabato 27 luglio 2019 con la replica su Canale 5 della settima puntata, presentata dalla storica coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ciao Darwin 7 La Resurrezione settima puntata: anticipazioni 27 luglio A giocare ci saranno due squadre che si daranno battaglia all’ultima sfida, entrambe composte da 50 persone e capitanate da due personaggi ...

Ascolti TV | Sabato 20 luglio 2019. Quella Notte sulla Luna 18.2% - Ciao Darwin 14.7%. Stregati dalla Luna 10.4% nel pomeriggio e 12.2% in seconda serata : Piero Angela Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share (i minuti finali 743.000 – 11.6%). Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito ha interessato 1.458.000 spettatori pari al 9.9% di share e Bull 725.000 (5.6%). Su Italia 1 Jurassik Park III ha intrattenuto 723.000 spettatori (5%). Su Rai3 Adidas ...

Ascolti Tv Sabato 20 luglio - Ulisse 18.2% su Rai 1 - Ciao Darwin 14.7% e il film di Rai 2 9.9% : Ascolti Tv Sabato 20 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Ulisse – Quella notte sulla Luna – Rai 1 – 2.479 milioni e 18.2%Ciao Darwin 7 replica – Canale 5 – 1.832 milioni e 14.7%La doppia vita di mio marito – Rai 2 – 1.458 milioni e 9.9%Una vita – Rete 4 – 865 mila e 6.3%Jurassic Park III – Italia 1 – 723 mil e 5%Adidas vs Puma – Rai 3 – 615 ...

