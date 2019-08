Vanity Fair lancia #VanityChallenge | la sfida contro l' inquinamento dei nostri mari

Mika sulla cover di Vanity Fair : Mika nasce il 18 agosto del 1983 a Beirut (Libano) da madre libanese e padre statunitense. Terzo di cinque fratelli, si trasferisce con la famiglia prima a Parigi poi a Londra. Comincia a comporre canzoni sin da piccolo, ma riesce a farsi conoscere tramite MySpace. Nel 2016 pubblica Grace Kelly, il suo primo singolo di successo. Poliglotta, soffre di una forma di dislessia che tuttora gli impedisce di leggere gli spartiti musicali. Oggi è uno ...

Raoul Bova sulla cover di Vanity Fair : Raoul Bova nasce a Roma il 14 agosto 1971. Attore, produttore, ex nuotatore: «È la bravura a rendere belli», racconterà. Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale Rousseau, si iscrive all’ISEF, ma abbandona gli studi prima della fine dei corsi. A 15 anni vince il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso, ma il sogno azzurro finisce presto. Ad attenderlo c’è il primo ruolo da protagonista: nel 1993, in Piccolo ...

Beatrice Valli e Marco Fantini intervistati da Vanity Fair : 'Matrimonio? Ci sto lavorando' : Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più solide nate a Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. La coppia si è conosciuta cinque anni fa e da allora, tra alti e bassi, sono rimasti sempre insieme fino a diventare genitori della piccola Bianca, da tutti chiamata 'Bubi'. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno rilasciato una intervista a Vanity Far, pubblicata negli ultimi ...

Tiziano Ferro racconta l’amore con Victor su Vanity Fair : il primo incontro - la convivenza - il matrimonio : Tiziano Ferro racconta l'amore con Victor su Vanity Fair: non ha mai comunicato nulla, né lasciato intravedere niente, se non a cose fatte. Se dal singolo Buona (Cattiva) Sorte avremmo dovuto immaginare qualcosa, la conferma è giunta solo qualche giorno fa dopo il matrimonio italiano che si è tenuto a Sabaudia. In realtà Tiziano Ferro e Victor Allen erano già sposati. I due sono convolati a nozze in America, in una cerimonia al cospetto di ...

La prima intervista di Benji e Bella Thorne su Vanity Fair : il primo incontro e l’amore tra due continenti : "Se dovessi presentare Bella a qualcuno per prima cosa direi che è davvero bellissima, straordinaria, ogni volta che la guardo vedo una bellezza diversa, è intelligente, è matura per avere solo 21 anni", dichiara Benji Mascolo. "Il mio ragazzo è italiano ed è semplicemente straordinario", risponde Bella Thorne. Si sono incontrati per la prima volta ad aprile, al Coachella, in California ma hanno iniziato a messaggiare su Instagram molto ...

Tiziano Ferro racconta la proposta di matrimonio di Victor con l’album di foto in esclusiva su Vanity Fair : Tiziano Ferro racconta la proposta di matrimonio di Victor, un uomo entrato nella sua vita per puro caso. A Vanity Fair aveva affidato il coming out nel 2010, sulle pagine del settimanale aveva raccontato il lungo percorso di terapia che lo aveva condotto verso la comunicazione della sua omosessualità, in primis ad amici e parenti, poi al resto del mondo attraverso un giornale. Ora su quelle stesse pagine racconta il suo matrimonio. 9 anni ...

Susan Sarandon, sulla copertina di «Vanity Fair» (n. 28, 2019)«Quello che ...

Lui è Edoardo D'Erme da Latina, in arte Calcutta, autore di versi entrati ...

Susan Sarandon sulla cover di Vanity Fair : L’attrice Susan Sarandon nasce a New York il 4 ottobre 1946. Debutta al cinema nel ’70, il primo successo arriva cinque anni dopo con The Rocky Horror Picture Show. Nell ’82, per La tempesta, a Venezia ottiene il premio come miglior attrice. Nel 1996 vince l’Oscar come migliore attrice protagonista per Dead Man Walking. Nomination anche per Atlantic City Usa (1981), Thelma&Louise (1991), L’olio di Lorenzo (1992), Il cliente ...

Madonna in esclusiva a Vanity Fair : «Stiamo sprofondando in un nuovo Medioevo» : «È la migliore risposta che avevo al Medioevo in cui stiamo sprofondando. Il mondo sta andando terribilmente indietro. E non ci sono abbastanza voci critiche. Quante celebrità hanno davvero il coraggio di usare la propria voce, la propria rilevanza, le proprie piattaforme per fare la differenza? Sinceramente, io vedo tanti famosi che provano solo a essere più famosi. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di uscire allo scoperto per dire ...

Audi Listening Sessions a Vanity Fair

Vanity Fair Health - il nostro speciale dedicato alla salute : Antonella TostiAnnabella CampiottiElisabetta FermaniMarco BianchiPaolo MaricontiNicola SorrentinoAntonio RussoMichele ManacordaGiuseppe MalfiNerio AlessandriGiuseppe PetraliaKatharina SandtnerDamiano GalimbertiPaola De StefanisFilippo OngaroGiovanni TononPaolo TonioloCarlo TremoladaCorinna RigoniMarcello AlessiElena ColombaniL’anno della salute. Così è stato descritto il 2019 dal congresso dell’Iltm, l’International Luxury Travel Market, ...

Sarri si racconta a Vanity Fair : “Il richiamo dell’Italia è forte - è stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso della lontananza” : Maurizio Sarri, accostato con sempre più insistenza alla panchina della Juventus, in esclusiva a “Vanity Fair” – in edicola domani – non fa mistero della sua voglia di tornare in Italia: “Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. E’ stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo ...

Sarri a Vanity Fair su fedeltà e tuta : “Se un club me la vietasse - dovrei accettare” : «Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado» parte così l’intervista esclusiva di Maurizio Sarri a Vanity Fair, a firma Angelo Carotenuto, che sarà in edicola domani. L’ex Napoli e probabilmente Chelsea parla di affetti e del richiamo dell’Italia, sembra quasi preannunciare ...