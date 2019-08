Traffico Roma del 02-08-2019 ore 10 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN ENTRATA IN CITTA’ ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD E L’APPIA , MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA TRA LAFIUMICINO E LANINA . FINO ALLE 13.00 PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEI SANTI APOSTOLI SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE ADIACENTI OGGI E DOMANI 3 AGOSTO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO, SU VIA DI PORTA MAGGIORE E IN VIA PRINCIPE EUGENIO, LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITE DA BUS. LA LINEA TRAM 19 E’ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO ...

PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via Cassia, altezza La Storta, possibili rallentamenti causa #incidente in direzione Roma. - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Tratto Urbano code causa #incidente tra svincolo di via Togliatti e Tangenziale Est, in direzione Tang… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Monte Santo, in prossimità di via Sabotino, possibili rallentamenti causa #incidente in direzione piazza Bainsizza. -