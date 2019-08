Fonte : scuolainforma

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ilscolastico cambia volto dopo l’approvazione del ddl Granato. C’è soddisfazione, in casa Movimento 5 Stelle, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri aldella senatrice pentastellata. Ricordiamo come i lavori fossero stati avviati in via preliminare lo scorso maggio. A poche ore di distanza dalle dichiarazioni dell’onorevole Vittoria Casa, anche l’onorevole Floraesprime il suo apprezzamento per quello che viene considerato un passaggio importante per tutta la comunità scolastica. Il commento di Fora“L’approvazione delè un grande traguardo per il mondo della scuola. Tra le novità più significative mi fa piacere segnalare la nuova modalità di pianificazione delle ore settimanali, che saranno decise di concerto con le famiglie secondo un criterio di condivisione e partecipazione”. Così Flora, ...

scuolainforma : Sostegno, Frate (M5S): decreto inclusione nel segno del cambiamento - PortalEducatori : #educatori (Sostegno, Frate (M5S): cambia il modo di stabilire le ore settimanali) - - orizzontescuola : Sostegno, Frate (M5S): cambia il modo di stabilire le ore settimanali -