Saoirse | nipote di Bob Kennedy è morta per overdose La lotta contro la depressione

Saoirse Kennedy Hill - nipote di Kennedy - trovata morta in casa. Aveva 22 anni : Saoirse Kennedy Hill, nipote di Robert F. Kennedy e Ethel Kennedy, è la donna trovata morta nella residenza della famiglia Kennedy a Cape Cod. Lo scrive la BBC. Le cause della morte non sono state ancora accertate, anche se i media americani speculano che si tratti di un’overdose. “I nostri cuori si sono spezzati a causa della scomparsa della nostra amata Saoirse. Era piena di vita, speranza e amore” ha detto la ...