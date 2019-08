Manovra di Heimlich e ostruzione delle vie aree | come e quando si fa su adulti e bambini

Fonte : scienze.fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) In caso divie aeree che possono portare a soffocamento e morte, è possibile eseguire ladi. Vediamo insieme cos'è ladicapire in quali casi può essere eseguita esi esegue. Capiamo anchecomportarsi in caso divie aeree neisotto l'anno di vita.

valentina84 : Sta per soffocare per un boccone di traverso. Cameriere salva il turista con la manovra di Heimlich - VVirtuale : i camerieri dovrebbero sapere la manovra di heimlich - CloudTerramia : Avete un agriturismo con ristorazione?Mai pensato di studiare la manovra di Heimlich? -