Malcom a San Pietroburgo | frecciatine social tra Roma e Zenit | i giallorossi pungono i

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019)pronto per una nuova avventura a San: intanto suivolanotra lae loUna storia senza lieto fine, quella trae la: il club giallorosso aveva trovato l’accordo lo scorso anno per il giovane calciatore sudamericano che però, ad un passo dalla squadra capitolina, ha deciso di preferire il Barcellona, dove però poi non è riuscito ad eccellere.è stato ora acquistato dalloSan, che oggi ha pubblicato suiun video di benvenuto, che ripercorre la sua carriera calcistica. Nelle foto postate nel video, compare anche un fotomontaggio che ritrae il sudamericano con la maglia della, 22-23 luglio 2018 si legge nel frame della clip. Sentitosi preso in causa, il club giallorosso ha punzecchiato locon un tweet sul suo profilo inglese: “siamo orgogliosi di averti avuto con noi. ...

