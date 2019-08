Google e Apple pagavano addetti umani per origliare le conversazioni di chi usa

Gears POP! : al via i pre-order su Google Play e Apple Store : Gears POP! è il titolo pensato per dispositivi mobile iOS e Android annunciato nel corso dell'E3 2018. Si tratta di un gioco nato dalla collaborazione tra Funko POP e Microsoft ispirato, ovviamente, alla famosa saga di Gears of War.Gears POP! è stato protagonista anche all'E3 di quest'anno con un nuovo trailer e, ora, il marketing manager di Microsoft, Aaron Greenberg, ha comunicato attraverso Twitter che sono disponibili i pre order su Google ...

Google - Apple e Microsoft uniscono le forze per un nuovo standard per l’accesso ai dati sanitari dei pazienti : Si chiama CARIN Blue Button API ed è un nuovo modello sviluppato da varie aziende e che sarà testato negli USA anche da Google, Apple e Microsoft L'articolo Google, Apple e Microsoft uniscono le forze per un nuovo standard per l’accesso ai dati sanitari dei pazienti proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp ha appena creato un rivale per i sistemi operativi di Apple e Google : Il logo di Whatsapp (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Si chiama KaiOS ed è molto probabile che non ne abbiate mai sentito parlare. Però è diventato all’improvviso importante perché da poche ore sul suo piccolo KaiStore è possibile scaricare, oltre a Facebook Lite e Twitter, anche Whatsapp. Il che equivale a una rivoluzione low-cost che, tra manie hipster e desideri di digital detox (non siete stanchi anche voi del vostro ...

Rischio sicurezza e dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : Il presidente americano attacca Cupertino: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Usa - Trump avvisa Google e Apple su rischi sicurezza e dazi : “Basta fare affari con la Cina e produrre pezzi del Mac nelle loro fabbriche” : Donald Trump attacca i giganti del web e dell’hi-tech statunitense, in particolare Google e Apple. Mountain View è finita nel mirino del presidente degli Usa per i suoi rapporti con la Cina che, a suo avviso, “potrebbero creare problemi di sicurezza nazionale”. Per questo, ha spiegato il tycoon, “se c’è un problema, lo scopriremo. Spero sinceramente di no”. Lo sfogo di Trump ha poi raggiunto anche gli uffici ...

Rischio sicurezza e dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : Il presidente americano attacca Cupertino: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Rischio sicurezza e dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : I nuovi Mac Pro annunciati a giugno usciranno sul mercato a settembre. Il presidente americano attacca: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Trump minaccia Apple e Google sugli affari con la Cina : “Ad Apple non sarà concessa nessuna esenzione dai dazi per i componenti del Mac pro prodotti in Cina. Produceteli negli Stati Uniti e non avrete dazi”. Lo afferma su Twitter Donald Trump.Sempre su twitter, il presidente Usa aggiunge: “Potrebbero esserci o non esserci timori di sicurezza nazionale sui rapporti fra Google e la Cina. Se c’è un problema lo scopriremo, mi auguro sinceramente che non ci ...

Facebook - Google - Amazon e Apple devono dimostrare che non violano la concorrenza : immagine: Pixabay Si apre ufficialmente l’indagine dell’antitrust americana sulle big tech. Come si legge sul Wall Street Journal, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su alcuni colossi del web, tra cui Amazon, Google, Facebook e Apple, per valutare se quelle compagnie abbiano agito negli anni in violazione delle norme di concorrenza del mercato. Già il mese scorso erano state annunciate delle azioni da parte ...

Operazione Silicon Valley. Indagine antitrust Usa su Facebook - Google - Apple e Amazon : Il Dipartimento di Giustizia americano lancia l’affondo sulla Silicon Valley. In attesa dell’ufficializzazione della stangata da 5 miliardi di dollari a Facebook per gli scandali sulla privacy, la giustizia americana apre un’ampia Indagine antitrust sulle grandi aziende tecnologiche. Un’inchiesta che aumenta la pressione su Apple, Amazon, Google e Facebook, da tempo nel mirino delle critiche di Washington.L’Indagine ...

Chi fa meglio fra Google Assistant - Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari : Stando ad un recente studio condotto dallo staff di Voicebot.ai, Google Assistant supera vari altri assistenti virtuali, inclusi Amazon Alexa e Apple Siri L'articolo Chi fa meglio fra Google Assistant, Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari proviene da TuttoAndroid.

Google lancia gli sms 2.0 - così sfida iMessage di Apple : Nuovi messaggi in arrivo sugli smartphone Android. Per adesso in Francia e Gran Bretagna. il nuovo protocollo - chiamato Rich Communication Services, Rcs - consente ai vecchi messaggini di farsi multimediali

La donna che ha fatto tremare Google ed Apple : Margrethe Vestager è danese ed è la commissaria europea per la concorrenza. È stata lei a guidare l’offensiva di Bruxelles contro le multinazionali accusate di elusione fiscale. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Ora puoi loggarti a Facebook e Google con Apple Id per proteggere la privacy : Craig Federighi parla durante l’Apple’s Worldwide Developer Conference (WWDC) che si sta tenendo a San Jose, California (foto: Brittany Hosea-Small / AFP/Getty Images) Apple ha presentato un’alternativa all’accesso a siti web e social network tramite l’account di Facebook o di Google. Accedi con Apple Id è la nuova funzione che consente agli utenti di accedere ad applicazioni e siti web proteggendo la propria privacy tramite ...