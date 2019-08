Dimissioni di Salvini | il Pd avvia una raccolta firme

Lega : Renzi - ‘mobilitiamoci per chiedere Dimissioni Salvini’ : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “La mozione di sfiducia a Matteo Salvini è stata messa in calendario per il 12 settembre. Si tratta di una decisione assurda: avremmo dovuto votare prima in presenza di un ministro dell’Interno che alimenta l’odio, il rancore, la tensione, la caccia al diverso, gli insulti ai giornalisti”. Lo scrive in un post su Facebook Matteo Renzi.“Lo scandalo dei 49 milioni di euro ...

Renzi : “Chiediamo Dimissioni di Salvini non per il figlio - ma per i 49 milioni - i russi e l’odio” : "Noi chiediamo le dimissioni di Salvini per questi motivi. Ma lasciamo stare suo figlio. Dimostriamo ai populisti che noi siamo civili, che noi non educhiamo all’odio, che noi semplicemente non siamo come loro": così Matteo Renzi commenta le polemiche che hanno investito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo la pubblicazione del video in cui si vede suo figlio fare un giro sulla moto d'acqua della polizia a Milano Marittima.Continua a ...

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue Dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Matteo Salvini - Giancarlo Giorgetti vicino alle Dimissioni se il decreto Sicurezza bis viene bocciato : Per Matteo Salvini si avvicina sempre più il momento della decisione: chiudere o no con il "governo del cambiamento". La data da segnare è il 6 di agosto. Quel giorno, in Senato, concluderà il suo iter il decreto Sicurezza bis, uno dei provvedimenti cruciali del ministro. Ed è lì che il governo risc

Russiagate - Letta attacca Salvini : 'Ha detto una cosa falsa - ora solo Dimissioni' : Continuano ad annidarsi diverse opinioni attorno alla questione sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Si accoda alla lunga fila di politici che hanno manifestato critiche particolarmente dure sulla questione anche l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta. Il suo è naturalmente un punto di vista di parte, considerata la sua militanza nel Partito Democratico, ma che suona come un'accusa importante nei confronti del Ministro dell'Interno ...

Fondi russi alla Lega - Enrico Letta : “Salvini ha mentito e l’unica strada sono le Dimissioni” : Enrico Letta: “Su questa vicenda della russia c’è solo una cosa che sappiamo e cioè che rispetto alle cose uscite un ministro degli ha Interni ha detto che quella persona non la conosceva. Cose smentite e quindi il ministro degli Interni ha detto una cosa falsa e quindi dovrebbe dimettersi. Non è che la richiesta di dimissioni è per il pettegolezzo o l’anticipazione di una sentenza giudiziaria ma perché Salvini ha mentito. Di ...

Garavaglia - Salvini difende il viceministro : “Rischia Dimissioni per processo basato su aria fritta. Faremo nostre valutazioni” : “Mercoledì ci sarà la sentenza sul viceministro Massimo Garavaglia, ormai qui c’è una lenta erosione governativa…”. Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza al Viminale dopo l’incontro con le parti sociali, difendendo il viceministro leghista all’Economia. Se il M5s pretende in caso di condanna il suo passo indietro, come già avvenuto sui casi Siri e Rixi, Salvini attacca: “Si tratta di ...

Spadafora : “Salvini è responsabile per la deriva sessista nel Paese”. Il ministro chiede le sue Dimissioni : Bufera nel governo per un'intervista rilasciata dal sottosegretario pentastellato Vincenzo Spadafora, che punta il dito contro Salvini, ritenendolo uno dei maggiori responsabili per la deriva sessista nel Paese. Salvini chiede le sue dimissioni e minaccia la crisi: "Se ogni giorno c'è un sottosegretario Cinque stelle che si alza e la spara, diventa impegnativo". Di Maio prende apertamente le difese del suo sottosegretario.

Spadafora attacca il "maschilista" Salvini. E la Lega ne chiede le Dimissioni : Una "pericolosa deriva sessista" affligge l'Italia, con l'aggravante che gli "insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti". È l'atto di accusa di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità del governo M5s-Lega. Nella durissima intervista a 'Repubblica', che apre una nuova, rischiosa, faglia nel governo, l'esponente pentastellato, ritenuto molto vicino a Luigi Di Maio, punta ...

Spadafora : “Salvini ha aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola”. Lega : “Scuse o Dimissioni” : “Salvini ha aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola”. L’attacco contro il governo sul tema dei diritti questa volta è arrivato dal sottosegretario con deLega alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora. “In Italia c’è una pericolosa deriva sessista”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. Frasi che hanno aperto una nuova crisi dentro l’esecutivo. “Il suo ruolo va ...

Lega - Salvini su Arata : “Non è mio consulente”. Sentenza Garavaglia : lui tace - mentre Rixi dice : “Dimissioni? Vedrà lui” : Dopo l’arresto degli Arata, l’ex sottosegretario alle infrastrutture e attuale senatore della Lega, Armando Siri, preferisce non rispondere alle domande dei cronisti ed entra a palazzo Madama. Scena simile per il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, che lasciando il vertice economico, si trincera dietro il silenzio davanti ai cronisti che riescono ad intercettarlo. Domani è attesa la Sentenza di primo grado. Luigi ...

Legnano - Salvini in sostegno del sindaco agli arresti che ha ritirato Dimissioni : ‘Persona perbene come Siri - Rixi - Fontana’ : Matteo Salvini in sostegno di Giambattista Fratus, il sindaco leghista di Legnano che ha ritirato le dimissioni nonostante sia agli arresti domiciliari. “Lo conosco come persona seria, corretta e perbene così come Siri, Rixi, Attilio Fontana e tanti altri”, ha detto mentre i soci di governo del M5s chiedevano una presa di distanza. “Se l’ha fatto, vuol dire che si sente assolutamente tranquillo. Fare il sindaco è un mestiere ...

Fratus ritira le Dimissioni. M5S : Salvini commisari comune : Giambattista Fratus è stato arrestato con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta Segui su affaritaliani.it