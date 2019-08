Tragico bagno durante luna di miele | 22enne trascinato via dalla corrente davanti alla

Fonte : fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2019) IlDalton Cottrell è statoviaunnelle acque dell'Oceano in Florida ed è mortoagli occhi atterriti della moglie e coetanea Cheyenne Hedrick. "Non avrei mai pensato che a 22 anni sarei stata una moglie e poi una vedova così in fretta" il messaggio di dolore della donna. Doveva essere la loro vacanza da sogno dopo il matrimonio appena celebrato ma ladisi è conclusa tragicamente per una coppia di neo sposi statunitensi in vacanza nello stato della Florida.IlDalton Cottrell è statoviaunnelle acque dell'Oceano ed è mortoagli occhi atterriti della moglie e coetanea Cheyenne Hedrick che non ha potuto fare niente per salvarlo. I due si erano sposati da pochissimi giorni a Kansas City, nel Missouri, ed erano subito partiti per la Florida per il viaggio di nozze. ...

