Omaggio alla coerenza

Omaggio a Carla Accardi alla Galleria d’Arte Modena di Roma : Nuove opere arricchiscono la mostra DONNE. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, in corso con successo fino al 13 ottobre 2019 alla Galleria d’Arte Modena di Roma, con un Omaggio a Carla Accardi. La mostra, a cura di Arianna Angelelli, Federica Pirani, Gloria Raimondi e Daniela Vasta, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Organizzazione Zètema Progetto Cultura, in ...

Omaggio alla “Luna” di Fiorello e Jovanotti al Jova Beach Party : Cappellino rosso con la scritta Jova per Fiorello, stesso modello ma blu per Jovanotti. I due insieme sul palco di Olbia martedì il 23 luglio, unica tappa sull'isola del tour, hanno reso Omaggio al cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. "Sai cosa disse Armstrong quando vide la Luna? - ha scherzato Fiore - qui un giorno ci faremo il Jova Beach Luna". "Il Jova Luna Party", ha aggiunto Jovanotti. Poi insieme hanno cantato il brano del ...

Renault e-Plein Air - il prototipo vintage a batteria che rende Omaggio alla R4 : Ha decisamente un fascino magnetico la nuova Renault e-Plein Air, concept a trazione 100% elettrica basata sull’omonima versione cabriolet della Renault 4 (una rara edizione messa a punto dalla Sinpar del 1968 e mai arrivata ufficialmente nel nostro paese). È stata realizzata in occasione del decimo anniversario del 4L International, festival dedicato a uno dei veicoli più iconici della marca della Losanga, la 4 appunto. Le fresche note di ...

Chelsea - la seconda maglia è un Omaggio alla cultura “mod” : Chelsea seconda maglia 2019 2020 – Nike e Chelsea hanno presentato la divisa “away” del club londinese per la stagione 2019/20. Il design del nuovo kit si ispira alla cultura “mod” che si è sviluppata nella Londra degli anni ’60, in particolare su King’s Road, a pochi passi dallo Stamford Bridge. «Il nuovo kit – […] L'articolo Chelsea, la seconda maglia è un omaggio alla cultura “mod” è stato realizzato da Calcio e ...

Pallavolo – Splendido Omaggio per Sara Anzanello : Anza da domani nella Walk of Fame : Sara Anzanello nella Walk of Fame da domani 16 luglio 2019, la cerimonia al Coni domani, martedì 16 luglio alle ore 10.30, presso il Complesso del Foro Italico si terrà la cerimonia ufficiale per l’inserimento di Sara Anzanello nella Walk of Fame del CONI. In rappresentAnza della Federazione Italiana Pallavolo ci Saranno il Presidente Pietro Bruno Cattaneo e il Segretario Generale Alberto Rabiti.L'articolo Pallavolo – Splendido ...

Il Barça svela la maglia away : Omaggio alla Masia : La maglia da trasferta del Barcellona per la stagione 2019/20 rende omaggio a La Masia, l’accademia giovanile che è attualmente sinonimo di lavoro di squadra, giovani talenti e rappresenta il futuro del Club, nel 40° anniversario della creazione di questa famosa residenza per giocatori nella storica cascina di Can Planes. La nuova maglia sarà gialla, […] L'articolo Il Barça svela la maglia away: omaggio alla Masia è stato realizzato ...

L’Italia di Carlo Vanzina - su Iris dal 7 al 9 luglio un Omaggio al regista a un anno dalla scomparsa. : L’Italia di Carlo Vanzina, su Iris un omaggio alla vita e alla carriera del regista. I film in onda dal 7 luglio al 9 luglio su Iris.“L’Italia di Carlo Vanzina” al via da domenica 7 luglio, con nove pellicole in onda in access, prime-time e seconda serata – è la rassegna che Iris, ad un anno dalla scomparsa, dedica al prolifico regista, produttore e sceneggiatore scomparso a Roma l’8 luglio 2018.La nuova ...

I 100 anni della Maglia Gialla - l’Omaggio a Eddy Merckx e la partenza da Bruxelles : benvenuti al Tour de France 2019 : La Maglia Gialla compie 100 anni! Il Tour de France la celebra con una versione diversa presente in ogni tappa: omaggiati i luoghi simbolo della Grande Boucle e i protagonisti del passato. Domani la partenza da Bruxelles in onore del leggendario Eddy Merckx I preparativi sono ormai ultimati, i dettagli dell’ultimo sono stati sistemati: è tutto pronto per l’inizio del Tour de France 2019! La prestigiosa corsa Francese prenderà ...

Ottime segnalazioni per Honor 9 con problemi alla fotocamera : in Omaggio Honor 10? : Nel corso degli ultimi giorni ho avuto modo di raccogliere alcuni riscontri molto incoraggianti da parte di utenti che hanno fatto i conti con Honor 9 e gli ormai noti problemi di messa a fuoco della fotocamera posteriore. Qualche settimana fa avevo affrontato la questione parlandovi dei tempi di consegna dello smartphone "riparato", una volta mandato in assistenza. A distanza di mesi, pare che la divisione italiana si sia organizzata per il ...

Michael Jackson 10 anni dalla morte - l'Omaggio dei fan : Nel pomeriggio del 25 giugno del 2009 moriva Michael Jackson, il re del pop. A dieci anni di distanza è ricordato per essere stato uno dei cantati più influenti del panorama mondiale. Nell’anniversario della sua morte continua a essere celebrato dai suoi fan con foto sulla sua stella nella Walk of

BALLATA PER GENOVA - RAI 1/ Diretta e ospiti : l'Omaggio di Gino Paoli a Luigi Tenco! : BALLATA per GENOVA, ospiti e Diretta: musica e solidarietà con Amadeus e Antonella Clerici: aprono Cristiano De Andrè, Tozzi e Raf, Gino Paoli...

Il look di Melania Trump dalla Regina Elisabetta - un Omaggio a Lady D : I look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale ...