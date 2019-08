Incendio al laboratorio chimico del Dipartimento Arpacal di Catanzaro | danni ingenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Intorno alle 9 di ieri sera si è verificato un principio diin un’area deldelprovincialedi, nel quartiere Lido, nel quale sono operativi strumenti di alta tecnologia per le analisi dei microinquinanti. I, la cui stima precisa è già in corso, sonoe, comunque, sul valore dei milioni di euro. L’è stato domato dai Vigili del Fuoco ed è stato circoscritto grazie al sistema di protezione attivo e passivo antche ha funzionato, come le porte tagliafuoco, la compartimentazione dei locali dele dei sistemi di rilevamento. I Vigili del fuoco hanno interdetto l’area per sicurezza, ed ilrimarrà chiuso sino a nuove disposizioni. Intanto, tutte le analisi saranno smistate prontamente sulle linee dei laboratori degli altri Dipartimenti provinciali. Quanto accaduto è stato ...

