Formazione tipo Milan 19-20 | Romagnoli intoccabile nel 4-3-1-2 di Giampaolo

Juventus 2019-20 : nella Formazione tipo di Sarri probabile spazio alle due punte - CR7 titolarissimo : La formazione tipo della Juventus 2019-20 sarà a due o tre punte? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo gli addetti ai lavori ma soprattutto i tifosi della squadra bianconera, che sperano nell'ennesimo trionfo in Serie A e magari anche in un successo in Champions League. Alla guida della squadra è arrivato Maurizio Sarri, reduce da buona esperienza con Chelsea. In passato l'ex tecnico del Napoli ha fatto giocare sempre le sue squadre ...

Juventus - la Formazione tipo con Rabiot - Ramsey e De Ligt : dovrebbero essere titolari : La Juventus è la regina incontrastata di questo calciomercato estivo. I bianconeri infatti a metà luglio hanno già messo a segno dei colpi fondamentali per rinforzare la propria formazione, quest'anno affidata a Maurizio Sarri, che ha preso il posto di Allegri. Non solo il ritorno di Gigi Buffon e gli ingaggi a parametro zero di Rabiot e Ramsey. La Juve ha chiuso ufficialmente anche l'affare De Ligt, giovane difensore olandese ma già capace di ...

Juventus 2019-20 - la probabile Formazione tipo : Dybala rischia di finire fuori : Sta prendendo sempre più forma la Juventus 2019-20. Una squadra sempre più forte, grazie alle ultime mosse di calciomercato dei bianconeri, che puntano al nono scudetto consecutivo ma che soprattutto vogliono essere grandi protagonisti in Champions League. Restano però ancora da sciogliere alcuni nodi, legati al modulo tattico e anche ai possibili rinforzi che arriveranno fino alla conclusione della finestra dei trasferimenti. Squadra ancora in ...

De Ligt-Juventus : l'olandese potrebbe essere titolare nella Formazione tipo di Sarri : De Ligt presto dovrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus, sempre molto attiva sul calciomercato. Il difensore centrale olandese è ormai da settimane accostato ai bianconeri che nelle ultime 48 ore avrebbero sferrato l'assalto finale per strapparlo all'Ajax. L'ufficialità dell'acquisto dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana e si tratterebbe certamente di un grande colpo per sognare in grande. La formazione 2019-20 della ...

La Formazione della Roma 2019-20 : Pau Lopez e Diawara nell'undici tipo di Fonseca : Calciomercato bollente in casa Roma in queste prime settimane di luglio. Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca la formazione giallorossa è destinata inevitabilmente a cambiare pelle. Tanti acquisti e cessione per una Roma che intende tornare a essere competitiva per lottare quantomeno per un posto in Champions League. Come giocherebbe oggi la Roma Fonseca predilige il 4-2-3-1 come modulo ed è scontato dire che il calciomercato della ...

La Formazione dell'Inter 2019-20 prende forma : Sensi e Godin nell'undici tipo di Conte : L'Inter 2019-20 sta iniziando davvero a prendere forma. Sensi, Godin e Lazaro sono al momento gli acquisti più importanti effettuati dal club nerazzurro, che ha scelto un grande allenatore come Conte per puntare allo scudetto. Senza dimenticare che c'è una Champions League da onorare e nella quale andare il più avanti possibile. Altri giocatori approderanno alla corte dell'ex tecnico di Juventus e Chelsea, ma intanto possiamo abbozzare una ...