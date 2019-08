Eccezionale scoperta in Sicilia | ci sono 6 vulcani sottomarini

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Unstati scoperti 6. A ctea, Climene, Doride, Nesea, Ianira e Ianassai nomi dei 6individuati a largo delle costene. Per lorostati scelti i nomi di 6 ninfe marine, le Nereidi. Si tratta di un’importantescientifica, che riguarda, da molto vicino, la. I 6si trovano tra Mazara del Vallo e Sciacca estati scoperti dall’Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale (Ogs) nel corso di due campagne condotte a bordo della nave Explora. Per l’esattezza, grazie alle mappe batimetriche ad alta risoluzione e alle prospezioni sismiche e magnetiche, i ricercatori dell’Ogs hanno ricostruito in dettaglio la morfologia del fondo marino, rilevando per la prima volta tre edificici e confermando le precedenti ipotesi riguardo all’esistenza di altri tre. Tutti i, spiega ...

sergiolitrico : Eccezionale scoperta in Sicilia: scoperti nuovi vulcani sottomarini a pochi chilometri dalle coste - Rosaa70 : Eccezionale scoperta in Sicilia: scoperti nuovi vulcani sottomarini a pochi chilometri dalle coste - TriesteCafe : Scoperta OGS -