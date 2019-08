Corbo | “Calciomercato | Napoli ricco ma sbandato | sorgono due dubbi…”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 1 agosto 2019) Calciomercato, Antoniofa un’analisi della situazione nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ Calciomercato, Antoniofa un’analisi della situazione nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’. “Le visite mediche di Nicolas Pépé nel centro clinico di Colney London, il villaggio con parrocchia civile a nord della capitale, saldano i rapporti dell’attaccante ivoriano con l’Arsenal. Ma aprono uno scenario opaco nel: il suo strano mercato. Due i dubbi. La veloce visita degli agenti di Pepé con il cinematografico atterraggio su un prato di Dimaro, era una farsa? Ed ora, qual è il vero piano di De Laurentiis e Ancelotti per migliorare come tutt’e due promettono? Nelle cronache inglesi si legge che quel blitz fu ideato per convincere Stan Kroenke ad acquistare subito Pepé. Facoltoso uomo d’affari, Kroenke ...

