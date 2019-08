“Ciao | anima bella” Noemi | uccisa dal maltempo Papà Franco mostra così il suo dolore

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’immagine della smart diMagni accartocciata al lato della strada è il simbolo di un mondo sbattuto da venti di tempesta. Devastato nelle sue radici dalla mano dell’uomo che, con la sua azione scriteriata, ha cambiato l’ordine della cose.Magni è una vittima e una vittima di cui ognuno ha una piccola parte di responsabilità per quello ‘non fatto’ che alimenta un sistema autodistruttivo. E che prima del pianeta, distrugge vite. Come quella diMagni, come quella della sua famiglia. “Il lutto per la perdita di una figlia è qualcosa di terribile.era la bella copia dell’mia”. Sono le parole piene didiMagni, ildella 27enne travolta eda un a tromba d’aria in via Coccia di Morto a Focene, durante l’ondata diche ha colpito lo scorso sabato Fiumicino. In un lungo video pubblicato su Facebook ha ...

