C' è un nuovo flirt per la Isoardi?

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Francesca Galici Elisaha presentato ai suoi seguaci l'uomo che pare le abbia rubato il cuore: è un make-up artist di 49 anni e con lui la conduttrice de La prova del cuoco si sente "come nelle favole" C'è forse unamore all'orizzonte per Elisa. La conduttrice de La Prova del Cuoco si è mostrata su Instagram in compagnia di Mariano Sabatelli, make-up artist del mondo dello spettacolo. La conduttrice ha voluto condividere con i suoi seguaci uno scatto tratto da uno shooting fotografico che li vede felici e sorridenti su un prato. Solo poche settimane fa, Elisaera stata accostata all'imprenditore Alessandro Di Paolo, con il quale sembrava essere piuttosto intima. La conduttrice ha partecipato al compleanno dei 60 anni della madre dell'uomo e le voci su una loro relazione hanno iniziato a far discutere. Molti sono stati i commenti negativi ...

zazoomnews : Diletta Leotta altro che il pugile: le foto parlano chiaro il nuovo flirt è il famosissimo collega - #Diletta… - Libero_official : Altro che il pugile, il vero flirt di Diletta Leotta è il collega: le foto parlano chiarissimo - ValentinaKermit : Quando scopri che il nuovo flirt di un tuo ex riassume tutto ciò che lui ha sempre detto di odiare -