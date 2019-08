Alessio Sundas | ' Avevo una proposta per il Genoa ma Preziosi non ne ha voluto sapere'

Alessio Sundas in versione Pippo Baudo : “Neymar alla Juventus l’ho inventato io - ora invece…” : Il procuratore sportivo al Alessio Sundas tiene a precisare la situazione che riguarda il centravanti brasiliano Neymar, con delle voci circolate di un suo possibile arrivo in Italia. “L’operazione Neymar in Italia – precisa Sundas – era stata già da me proposta l’anno scorso nella sessione estiva di calciomercato. La fattibilità dell’operazione era stata ben studiata assieme ai miei collaboratori che si occupano di ...

Eduard Marinca nella scuderia di Alessio Sundas : il calciatore farà parlare di sé : Eduard Marinca farà parlare di sé. Ne è convinto il procuratore sportivo Alessio Sundas, che è orgoglioso di presentare il giovane portiere del Pontedera tra i suoi assistiti. Dunque la lista dei calciatori all’interno della scuderia di Sundas si allunga: il fortissimo portiere rumeno, classe ’97, alto poco più di 2 metri ha firmato la procura per aggiungersi all’eccellente parco giocatori di Sundas. E’ una vera saracinesca tra i pali. ...

Alessio Sundas vola in Galles - piazzato il portiere Cuomo : nuovi ingressi nella scuderia : Dopo i brillanti colpi di calciomercato, messi a segno nelle ultime settimane, con il fenomeno mondiale del calcio femminile, Andressa Alves da Silva, che vestirà la maglia della AS Roma, è con il nome di Gennaro Cuomo, giovane portiere classe 2000 che approda al Bangor City, club nel professionismo in Galles di Seconda Divisione, che il procuratore sportivo Alessio Sundas della Sport Man, continua incessante il suo lavoro. Tanti i colpi ...

Alessio Sundas mette a segno il colpo Lafranceschina : Il manager sportivo internazionale Alessio Sundas è attualmente negli Stati Uniti e il suo lavoro sta già dando i primi frutti. Direttamente dal club americano Houston FC, il terzino sinistro Sergio Lafranceschina classe 98 è ora valorizzato dal manager toscano. Lafranceschina è dotato di una grande resistenza ed è molto forte fisicamente. Ottimo senso della posizione e molto affidabile in fase difensiva. Sempre pronto a sacrificarsi ...

Il manager sportivo Alessio Sundas e il sogno americano! : Il mondo del calcio è sempre in movimento e solo le persone che sanno andare oltre ai propri limiti possono fare la differenza. Il manager sportivo ed intermediario internazionale Alessio Sundas, dal 3 luglio si trova in Florida per stipulare degli accordi con i colleghi americani per portare il mady in Italy calcistico negli Stati Uniti. Giocatori e giocatrici saranno ovviamente al centro del progetto di Sundas, ma saranno coinvolti ...

Le proposte di Alessio Sundas per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alle istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali una riforma per salvare questo calcio malato economicamente. Delle idee rivoluzionarie per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C. Uno è quello di far giocare solo calciatori under con contratto al minimo sindacale. In questo caso la squadra avrebbe un costo di gestione molto basso, al contrario dell’attuale spesa ...