Riforma Giustizia | Di Maio | “Non condivisa da Lega? Riduce tempi dei processi Perché si

In Cdm Riforma light della giustizia - senza nodo intercettazioni e carriere : Matteo Salvini ci sarà. Questa volta il vicepremier leghista parteciperà al Consiglio dei ministri al fianco di Giulia Bongiorno, la delegata per la Lega sul tema della giustizia. Alla riunione per la prima volta sbarca la riforma che ha diviso il governo e che contiene interventi sul processo civile e penale, sull’ordinamento giudiziario, su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e sul funzionamento del ...

Riforma Giustizia - probabile domani CdM : 17.32 Attesa per domani alle 15 la riunione del Consiglio dei ministri che, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe vedere all'ordine del giorno anche la Riforma della Giustizia. All'esame del governo potrebbe esserci anche il decreto sulla scuola con l'assunzione di nuovi insegnanti.

Riforma della Giustizia in cdm il 31 luglio : ci sarà anche Salvini dopo le polemiche a distanza con Bonafede : Mercoledì 31 agosto, ore 15. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma secondo fonti del governo nella riunione del consiglio dei ministri in programma per domani arriverà un decreto sulla scuola e, soprattutto, la Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Bonafede, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega. Secondo quanto appreso dall’Ansa, alla riunione prenderà ...

Conte : Riforma Giustizia priorità Paese : 23.00 La riforma della giustizia "è una priorità per il Paese da portare quanto prima all'approvazione". Lo avrebbe detto il premier Conte durante il tavolo con le parti sociali a P. Chigi. Conte avrebbe anche spiegato che il dossier giustizia sarà al centro del pre-CdM previsto per domani in vista del consiglio di mercoledì.

Riforma Giustizia - Bonafede : “Riduce i tempi - testo frutto di confronto con Lega. Veto Salvini su intercettazioni? Significa ritardare tutto” : La Riforma della Giustizia è pronta per arrivare in Consiglio dei ministri già questa settimana. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha fretta, perché “bloccare una Riforma che riduce i tempi della Giustizia civile e penale Significa bloccare l’economia italiana”. Il suo testo però ha ricevuto negli ultimi giorni le critiche del vicepremier leghista, Matteo Salvini. Una Riforma “troppo timida”, servono “tempi ancora ...

Riforma Giustizia - Anm : “Aspetti positivi - ma no a risposta emozionale e volontà punitive. Sorteggio per Csm resta incostituzionale” : Ci sono aspetti ” positivi”, ma anche interventi che tradiscono ” una visione delle criticità del processo penale punitiva per la magistratura”. L’Associazione nazionale magistrati torna a criticare la bozza di Riforma della giustizia presentata poco più di una settimana fa dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede. Di fronte al Comitato direttivo centrale dell’organo rappresentativo delle toghe, il presidente Luca ...

Pd-M5s - i punti dell'inciucio : patrimoniale e Riforma della giustizia ultra-manettara : L'intesa tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, rispettivamente leader di Pd e M5s, a Strasburgo ha compiuto un salto di qualità: entrambi hanno votato a favore di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione europea. Un'intesa da cui è derivata la bufera politica delle ultime ore che sta condu

Benzinaio in coma - rom libero. Salvini : "Ora Riformare la giustizia" : Chiara Sarra Nel Teramano un nomade ha preso a pugni un 50enne. L'aggressore ha confessato, ma è stato subito rilasciato Il Benzinaio in coma e in gravi condizioni, il rom che lo ha aggredito già a piede libero. La storia arriva stavolta dal Teramano, ma è un copione che si ripete. E che riporta nell'agenda di governo la questione della riforma della giustizia. Ne è convinto anche Matteo Salvini che prende spunto proprio dagli ...

Riforma Giustizia - Gratteri : “Dev’essere una rivoluzione. C’è tanta ipocrisia - chi ha potere non vuole essere controllato” : “La Riforma della Giustizia dev’essere una rivoluzione che, tenendo al centro la Costituzione, debba rendere ‘non conveniente’ delinquere”. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, davanti al pubblico di ‘Liguria D’Autore’ a Montemarcello (Ameglia, La Spezia), in dialogo con Peter Gomez e Gianluca Nuzzi, ha illustrato alcune delle modifiche che farebbe al sistema della Giustizia. Tra gli altri aspetti quello di ‘digitalizzare’ i ...

Palamara sospeso dal Csm - Bonafede presenta la Riforma della Giustizia : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha annunciato la presentazione di una riforma della Giustizia. Se ne parla da...

“Riformare la giustizia in Italia” - parla l’Ocse : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – In Italia la priorità deve essere riformare il sistema giudiziario in favore di una maggiore semplificazione e per assicurare un’efficace lotta contro la corruzione. Questo il centro del nuovo Rapporto Ocse, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea, sulla crescita sostenibile. “Un sano sistema giudiziario e un forte stato di diritto sono le condizioni per un’efficace ...

Giustizia - la bozza della Riforma penale : “Termine indagine di sei mesi. Fino a 18 per i reati gravi. Sanzioni per pm inerti” : Sarà consentita solo una proroga del termine delle indagini preliminari: 6 mesi per tutti i tipi di reato. La novità è contenuta nella bozza sul processo penale, inserita nella complessiva riforma della Giustizia, che l’Ansa ha potuto visionare. Attualmente sono possibili tre proroghe, che possono portare a due anni la durata delle indagini preliminari anche per i reati più lievi. Con la riforma le inchieste sui reati puniti con la pena ...

Riforma Giustizia 2019 : Matteo Salvini “come Dio comanda” : Riforma giustizia 2019: Matteo Salvini “come Dio comanda” Salvini continua la sua battaglia personale contro Carola Rackete e la magistratura italiana. Lo scandalo legato al csm e al correntismo riaprì quella frattura tra l’inquilino del Viminale e il potere giudiziario. Poi, con la mancata conferma dell’arresto di Carola Rackete, la situazione si è fatta sempre più tesa. Salvini ha insinuato a più riprese il possibile uso ...