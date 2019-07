Ptpr | Federlazio | vanno accolte modifiche articolo 50

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma – E’ in queste ore in corso la seduta del Consiglio regionale convocata per l’approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (). E’ un momento in cui si decide il futuro economico e produttivo di numerose imprese estrattive della nostra regione e dei relativi lavoratori. “Vogliamo confidare- interviene il presidente diIndustria Estrattiva, Antonio Capati- nell’accoglimento delleall’50 (attivita’ estrattive) da noi richieste, al fine di coordinare ilcon la pianificazione di settore (Prae). Siamo certi che i consiglieri regionali chiamati in questo momento a fare scelte importanti per il nostro territorio sapranno dare le giuste risposte alle tante aziende del settore estrattivo; risposte che tengano in considerazione sia l’esigenza di tutela del territorio, che quella di non ...