Parcheggiare o sostare in doppia fila | quando è concesso e a chi La guida

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 31 luglio 2019)ine a chi. LaGli automobilisti sanno bene (o dovrebbero sapere) che il parcheggio o la sosta insono vietati in via generale. Quello che forse però molti ignorano è che, in certi casi, parcheggio o sosta non danno luogo a nessun illecito rispetto alle norme del Codice della Strada e quindi, una multa eventualmente emessa in queste circostanze, potrà essere impugnata con successo al fine di ottenerne annullamento. Vediamo di seguito cos’è utile sapere in proposito. Se ti interessa saperne di più circa la multa persenza casco e su come aggirare il divieto, clicca qui.in: la disciplina generale del Codice della Strada Prima di capire cosa dice la legge circa l’eventuale liceità del parcheggio o sosta in, vediamo in sintesi il contesto di riferimento. Il ...

