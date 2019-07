MotoGp – La Yamaha è pronta per la seconda metà di stagione | Meregalli sicuro

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Mondiale mai così equilibrato (Marquez a parte). Suzuki e Yamaha insidiano la Honda - Ducati in stallo : Il Mondiale di MotoGP degli altri, il Mondiale di MotoGP senza Marc Marquez? Si potrebbe vederla così e, a conti fatti, l’equilibrio regna sovrano. Sì perché, al di dell’asso di Cervera, che con le sue cinque vittorie e tre secondi posti sta monopolizzando la scena, il contesto agonistico è assai incerto. Andrea Dovizioso, al momento, guida la truppa degli “umani” con 127 punti a precedere il compagno di team Danilo ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Valentino Rossi - serve una svolta per allontanare il ritiro. E intanto la Yamaha pensa a Quartararo… : Per Valentino Rossi queste vacanze estive che si stanno andando a concludere, dato che nel fine settimana si correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, sono state tra le più complicate della sua lunghissima carriera. Il “Dottore”, infatti, ha vissuto queste settimane con numerosi pensieri e quesiti non risolti. La sua situazione in Yamaha non decolla, per usare un largo giro di parole, e la fine del suo contratto nel ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : la resurrezione di Yamaha può portare un’alternativa a Marquez : Buone notizie per gli appassionati del motomondiale, visto che la lunga pausa di quasi un mese del circus sta per terminare e i motori delle due ruote stanno per riaccendersi finalmente in vista del weekend di gara a Brno, per il GP di Repubblica Ceca, decimo round stagionale 2019. Ci eravamo lasciati un mese fa con l’ennesimo successo schiacciasassi di Marc Marquez al Sachsenring, con il catalano che ha allungato nettamente il suo ...

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - la verità di Albi Tebaldi : “la Yamaha non è solo Jarvis - ma…” : Alberto Tebaldi, braccio destro di Valentino Rossi, commenta le voci di un possibile Ritiro del Dottore e le recenti affermazioni di Lin Jarvis: la verità del collaboratore del pilota Yamaha In attesa di vedere i campioni della MotoGp nuovamente in pista, domenica pRossima a Brno, durante la pausa estiva a farla da padrone sono stati i rumors riguardanti un possibile ed imminente Ritiro di Valentino Rossi. Il Dottore non sta affrontando un ...

MotoGp - Lin Jarvis adesso corregge il tiro : il team manager Yamaha cambia idea sul ritiro di Valentino Rossi : Dopo le dichiarazioni circa il ritiro di Valentino Rossi, il team manager della Yamaha ha corretto leggermente il tiro Le critiche piovutegli addosso, hanno spinto Lin Jarvis a correggere il tiro dopo le dichiarazioni relative al ritiro di Valentino Rossi. Il team manager della Yamaha aveva sottolineato come la propria squadra fosse già pronta all’addio del Dottore, salvo adesso ritrattare. Alessandro La Rocca/LaPresse Questa la sua ...

MotoGp – Papà Graziano e il ritiro di Valentino Rossi : “di Jarvis non gliene frega niente. Problemi Yamaha? Ammetto che…” : Papà Graziano ha commentato le voci sul possibile ritiro del figlio Valentino Rossi: dalle parole di Jarvis ai Problemi della Yamaha, ecco il parere del padre del ‘Dottore’ Nei giorni scorsi Lin Jarvis ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro di Valentino Rossi. Il dirigente della Yamaha ha praticamente ‘pensionato’ il pilota di Tavullia, spiegando che il futuro della Yamaha non passa più attraverso il ...

MotoGp - papà Graziano ‘smaschera’ la Yamaha : “le difficoltà di Valentino? C’è stato un momento in cui…” : Il padre di Valentino Rossi ha commentato le difficoltà del Dottore in questo inizio di stagione, esprimendo il proprio punto di vista La stagione in corso certamente non è di quelle da ricordare per Valentino Rossi, costretto a guardare da lontano il vertice della classifica. Nonostante la Yamaha sia cresciuta eccome nelle ultime settimane, quella del pesarese continua a singhiozzare, escludendolo sistematicamente dalla bagarre per la ...

MotoGp - GP Germania 2019 : analisi della gara. Ducati inferiore a Honda - Suzuki e Yamaha. Marquez senza rivali : Marc Marquez si prepara per le vacanze estive della MotoGP in maniera impeccabile. Dopo la decima pole position consecutiva del Gran Premio di Germania, il campione del mondo in carica ha conquistato anche il decimo successo di fila sul circuito del Sachsenring, mettendo in bacheca il quinto trofeo stagionale (il 75esimo in carriera, ed il 49esimo nella classe regina) e archiviando (come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno) il Mondiale 2019. ...

MotoGp Germania - decima pole di fila per Marquez. Seguono le Yamaha di Quartararo e Vinales. Rossi solo 11esimo : Marc Marquez ottiene la pole position al Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto le due Yamaha di Fabio Quartararo e di Maverick Vinales. Valentino Rossi, passato dalla Q1, scatterà dall’undicesima casella. Qualifica da dimenticare per la Ducati: Petrucci è finito per terra nella fase clou della sessione e non è riuscito a migliorarsi, chiudendo in dodicesima posizione. Alle sue spalle ci ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Germania : “Importante partire bene - ma le Yamaha sono vicine” : Marc Marquez si è messo subito in luce durante le prove libere del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda sessione e si è dichiarato molto ottimista al termine della sessione: “Importante partire bene ma le Yamaha sono lì”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Marc Marquez. VIDEO Marc Marquez: “IMPORTANTE partire bene” ...

Marc Marquez MotoGp - GP Germania 2019 : “Il passo è buono ma le Yamaha sono lì - sarà una gara lunga” : Marc Marquez è il Re indiscusso del Sachsenring, lo spagnolo ha vinto per ben nove volte su questo tracciato e sembra davvero imbattibile. Il centauro della Honda è il grande favorito in vista del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale che si corre durante questo fine settimana. Il Campione del Mondo ha chiuso al primo posto le prove libere 2 facendo subito capire di essere l’uomo da battere e mettendo in mostra un’ottima ...

MotoGp - GP Germania 2019 : analisi prove libere. Marc Marquez inizia la fuga - Yamaha e Suzuki vicine - Ducati in affanno : Tutto come ampiamente previsto. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP si chiude con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti, e non di poco, con la nettissima sensazione che il campione del mondo in carica abbia dato il via al weekend che lo porterà alle (quasi) inevitabili decima pole position e vittoria consecutiva sul tracciato del Sachsenring. I 341 millesimi rifilati nella FP2 al suo connazionale Alex Rins, secondo classificato, ...

MotoGp – Marquez sorride al Sachsenring : “siamo partiti forte - ma le Yamaha di Quartararo e Vinales sono vicine” : Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di prove in pista al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo le Fp2 del Gp di Germania E’ Marc Marquez il miglior pilota delle Fp2 al Sachsenring: dopo la prima sessione dominata da Quartararo, lo spagnolo della Honda si è ripreso il suo posto nella pista tedesca dove trionfa da anni. Sensazioni dunque positive per il campione del mondo in carica: “contento perchè siamo ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Germania 2019 : “Giornata positiva - ho un ottimo feeling con la mia Yamaha” : Sorride, dopo tanta arrabbiatura, Fabio Quartararo. Il francese del team Yamaha Petronas, infatti, ha chiuso al terzo posto il suo venerdì del Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP, confermandosi ancora una volta come una grande realtà della classe regina. Il pilota soprannominato “El Diablo” ha voluto analizzare le sue due prime sessioni di prove libere, concluse con qualche tensione di troppo. “Mi sono arrabbiato perchè ...