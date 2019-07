Io e Lucio Dalla componemmo Piazza Grande in un' ora | su una nave che ci portava in

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Rosalino Cellamare, in arte Ron, racconta le sue estati e la sua amicizia conin un’intervista al Corriere. Per il cantante sessantacinquenne, la musica ha sempre fatto parte della sua vita, già da adolescente cantava insieme al fratello nella sua Liguria. “Ero già un piccolo organizzatore di concerti. Io, mio fratello Italo e la chitarra facevamo un sacco di amicizie suonando e cantando in spiaggia. Era davvero un modo per trovare e conoscere nuovi amici”. Poi nel 1970, a 17 anni, Ron iniziò a compiere i primi passi nel mondo della musica e conobbe.“Si proprio nel 1970, venni notato da un discografico e andai a Roma dove conobbi un certo. Mi diede da cantare Occhi di ragazza. Il brano doveva andare a Sanremo, ma non passò le semifinali e mi diedero un’altra canzone”. Da quel ...

