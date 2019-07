Il senatore leghista Siri indagato  per autoriciclaggio | due mutui “anomali”

Mutui San Marino - il senatore leghista Armando Siri indagato a Milano per autoriciclaggio : Il senatore leghista Armando Siri risulta indagato a Milano per autoriciclaggio nell’inchiesta con al centro la concessione di due Mutui ritenuti ‘anomalì concessi dalla Banca Agricola di San Marino, il primo dei quali utilizzato per l’acquisto di una palazzina a Bresso, nel milanese. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni in relazione al secondo mutuo presso la TF Holding srl e presso persone e società, anche ...

Ddl Pillon - il senatore leghista : ‘Relatore del nuovo testo grazie al voto di tutti i partiti’ : “Sarò il relatore del nuovo disegno di legge. Ringrazio tutti i partiti che mi hanno votato all’unanimità”. A dirlo il senatore leghista, Simone Pillon, a cui la commissione Giustizia ha dato l’incarico di redigere il testo unificato sull’affido condiviso. “Per i colloqui dei bambini, mi batterò per la videoregistrazione, a garanzia e a tutela dei minori”. L'articolo Ddl Pillon, il senatore leghista: ...

Terremoto - ‘donazioni su conti personali’ : chiuse indagini su ex sindaco e senatore leghista. “Peculato e abuso d’ufficio” : Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul proprio conto privato e su quello di società da lui gestite. In totale sette episodi, uno di peculato e sei di abuso d’ufficio. Sono le accuse formulate dalla procura di Macerata al termine delle indagini che vedono coinvolto l’ex sindaco di Visso e senatore leghista, Giuliano Pazzaglini. “Le indagini hanno accertato che ho fatto il bene della comunità senza avere alcun ...

Terremoto - ex sindaco di Visso e senatore leghista Pazzaglini indagato per abuso d’ufficio : Per l'ex sindaco di Visso e senatore della Lega, Giuliano Pazzaglini, alle precedenti accuse per peculato si aggiungono ora quelle per abuso d'ufficio. La procura di Macerata contesta all'ex primo cittadino cinque episodi riguardanti le donazioni effettuate dai cittadini per il paese marchigiano dopo il Terremoto del Centro Italia.Continua a leggere

Ivrea - tabaccaio uccide ladro. senatore leghista : «Lui vera vittima. Se il moldavo fosse rimasto a casa sarebbe ancora vivo» : Dura presa di posizione della Lega Canavese sul tragico episodio dell'altra notte a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea, dove un tabaccaio, per difendersi da un furto, ha sparato e ucciso un...

Ladro ucciso dal tabaccaio - senatore leghista difende il commerciante : "E' lui la vera vittima" : "A lui va tutta la nostra solidarietà - dice il senatore della Lega Canavese Cesare Pianasso, a nome dei militanti canavesani del partito - sono convinto che lui stesso stia vivendo ore di grande sofferenza per la tragedia che lo ha visto coinvolto".