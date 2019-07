Basket | Marco Ceron potrà tornare in campo! Intervento avveniristico con una protesi di

Basket - Marco Ceron operato al cranio a Torino. Il cestista tornerà a giocare : Il giocatore della Leonessa Brescia, infortunatosi lo scorso novembre contro Torino, può finalmente sorridere dopo l'applicazione di una protesi al titanio che gli permetterà di tornare nuovamente in campo. "Non vedo l'ora di rimettermi le scarpe ai piedi" le sue parole di gioia su Instagram "Dopo

Basket femminile - Europei 2019 - Marco Crespi : “Il futuro della squadra sarà brillante. Ho amato allenare queste ragazze” : E’ amara la serata di Marco Crespi, che vede la sua Italia uscire dagli Europei di Basket femminile dopo la sconfitta con la Russia per 54-63. Le azzurre terminano quindi il loro cammino agli ottavi di finale, vivendo per soli 40 minuti la Stark Arena di Belgrado, una tra le arene più belle (e, all’occorrenza, calde) d’Europa. queste le parole del coach azzurro rilasciate al sito della FIP: “Abbiamo giocato una partita ...

Basket femminile Europei 2019 - Marco Crespi : “L’Ungheria ci ha creduto più di noi” : L’Italia ha perso contro l’Ungheria nella seconda giornata degli Europei di Basket femminile. Una sconfitta pesante per le azzurre, che perdono ogni speranza di chiudere al primo posto nel girone e dunque di qualificarsi matematicamente per i quarti di finale. Qui di seguito le parole di coach Marco Crespi: “Congratulazioni all’Ungheria che ha giocato una partita molto solida. Abbiamo sbagliato tanti tiri, è vero, ma ...

Basket : arriva l’assoluzione per Marco Calvani - il Tribunale Nazionale Antidoping esclude responsabilità per la vicenda delle foto : Marco Calvani è stato assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping, prima sezione, per la vicenda che lo ha visto coinvolto all’inizio della stagione appena conclusa. Il coach romano aveva postato su Facebook una foto di due suoi atleti a Scafati, Gabriele Romeo e Giorgio Sgobba, mentre si stavano sottoponendo a delle flebo. Per l’allenatore romano è un bel sospiro di sollievo, dal momento che tutta la questione lo aveva spinto a dare ...

Basket - la furia di Gianmarco Pozzecco : “In questo palasport - in tali condizioni - non si può giocare. Chi piange fa schifo” : Forse più del risultato stesso di gara-5 della finale scudetto tra Venezia e Sassari, andata alla Reyer per 78-65, a far parlare è l’infuocata conferenza stampa di un Gianmarco Pozzecco che definire furioso è poco. In sala stampa, dopo aver visto Stefano Gentile infortunarsi (possibile lesione muscolare) e un taliercio contemporaneamente vittima del caldo e delle trombette distribuite a tutti gli spettatori, con le ovvie conseguenze sul ...

Basket - Marco Belinelli apre ad un ritorno in Italia : “Seguire Messina a Milano? Magari tra qualche anno” : Marco Belinelli è intervenuto oggi pomeriggio alla trasmissione radiofonica di Radio 24 “Tutti Convocati”. La prima domanda è stata ovviamente sull’arrivo a Milano di Ettore Messina: “Mi dispiace non averlo più a San Antonio ma allo stesso tempo sono contento che abbia la possibilità di tornare ad essere il vero Ettore Messina, il comandante. Lui cercherà di fare molto bene e mettersi in gioco per cercare di vincere ...