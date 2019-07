Bandai Namco apre una nuova compagnia focalizzata su contenuti mobile

Bandai Namco svela Tori - l'ecosistema pensato per il divertimento dei bambini : Bandai Namco oggi ha svelato Tori, un ecosistema creativo e originale, che permette alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni e oltre di divertirsi in maniera interattiva, incoraggiando in loro creatività, collaborazione e pensiero critico.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Namco per tutti i dettagli:Leggi altro...

The Dark Pictures Anthology Man of Medan : Bandai Namco parla del Mulitplayer : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi le nuove modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure. Tutti i giochi della The Dark Pictures Anthology, una serie di titoli horror narrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta da Bandai Namco Entertainment Europe, includeranno due modalità ...

Bandai Namco annuncia ONE PIECE : PIRATE WARRIORS 4 : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, il nuovo capitolo della serie ONE PIECE: PIRATE WARRIORS, un gioco action-adventure basato sul classico di Shonen Jump ONE PIECE. Il titolo sarà disponibile nel 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 include le più recenti storie, personaggi e luoghi dall’anime di ...

Anime Expo 2019 : Gli annunci di Bandai Namco e non solo : In queste ore si sta tenendo a Los Angeles l‘Anime Expo 2019, evento dedicato non solo all’animazione giapponese ma anche ai videogiochi. Per tale occasione sono stati fatti degli annunci che vi riassumiamo a seguire, anticipandovi che questo articolo potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti. Anime Expo 2019: Tutti gli annunci dell’evento Iniziamo da Aksys Games, la quale ha annunciato che il suo Ghost Parade sarà ...

Bandai Namco X Orlinski : Pac-Man diventa un pezzo d’arte unico : Pac-Man, una delle più iconiche figure della cultura pop è stata immortalata da un’altra leggenda, il famoso artista Orlinski. Questa collaborazione ha prodotto un pezzo unico di arte che stiamo ora rendendo disponibile per un’audience ancora più ampia. Questa nuova edizione sarà disponibile in due colori: il classico giallo Pac-Man e l’inedito Pac-Man nero. Nel 1980, Toru Iwatani stava mangiando ...

E3 2019 : Bandai Namco annuncia Tales of Arise : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Tales of Arise, il nuovo capitolo del celebre franchise di JRPG Tales Of. Con Yusuke Tomizawa (capo del franchise di God Eater) al timone del team di sviluppo di Tales Of, il franchise e il suo ultimo capitolo promettono di assicurare ai giocatori nuove storie, nuove dinamiche di gameplay e nuovi mondi da esplorare. Tales of Arise è previsto per il 2020 per ...

E3 2019 : Bandai Namco annuncia Elden Ring : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un’avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e Bandai Namco Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ...