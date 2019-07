Apple Card in Italia ad Agosto | la conferma di Tim Cook

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019)è in arrivo ad. Lo hato Tim, nel corso dell’annuncio dei risultati finanziari del trimestre 2019. In precedenza Cupertino aveva solo preannunciato che il lancio sarebbe avvenuto durante l'estate. Dal canto suo Bloomberg aveva già rivelato la scorsa settimana che lasarebbe stata lanciata ad. Il Ceo ha ribadito che sia i dipendentiche i dipendenti Goldman Sachs, partner di Cupertino, hanno testato ripetutamente la. Per Cupertino, la carta è complementare gli altri servizi della Mela, comePay; potrà essere usata in tutto il mondo grazie al circuito Mastersu tutti i dispositivied è del tutto priva di commissioni (né annuali, né internazionali o altro).ha comunicato che i tassi di interesse quando si è in ritardo nel pagamento saranno i più bassi esistenti. Una volta disponibile, gli utenti possono ...

