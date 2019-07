Almaviva | Uilcom Sicilia | ‘da governo nessuna risposta | continueremo protesta’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Anche oggi il nostro giudizio è negativo. Siamo consapevoli che non ci sono soluzioni immediate e che i tempi sono stretti, ma ci aspettavamo che ilnazionale garantisse la non apertura delle procedure di licenziamento attraverso un rapporto trasparente con i committenti Tim e Wind, di cui non abbiamo notizie”. Così il Giuseppe Tumminia, alla guida della, al termine dell’incontro di oggi al Ministero del Lavoro sulla vertenzaPalermo e sul licenziamento di 1600 lavoratori della sede palermitana. “Incremento del lavoro, riduzione degli ammortizzatori sociali e riordino del settore dei call center”, le proposte avanzate dal sindacato al tavolo a cui era presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e, “per la prima volta”, l’assessore al Lavoro della Regione ...

ennatrasporti : Almaviva, Tumminia (UilCom Sicilia): “Grande partecipazione allo sciopero. Da Musumeci partirà stasera la… -