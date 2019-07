A tre anni non può sorridere | i medici la operano e le donano il sorriso

Colpito da fulmine mentre è in pausa al lavoro - Daniele muore folgorato a 36 anni : L'uomo era da solo e si stava recando al lavoro in un rifugio di montagna dove faceva il cuoco. A lanciare l'allarme sono stati proprio i suoi datori di lavoro che, non vedendolo arrivare e non riuscendo a contattarlo dopo la pausa, sono andati a cercarlo. L’ipotesi ritenuta più probabile è quella che a colpirlo sia stato un fulmine.Continua a leggere

Dimesso dall'ospedale bambino di tre anni muore poco dopo : Pina Francone La tragedia a Valli del Pasubio, Vicenza: il pm ha disposto l’autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. Indagato un medico per omicidio colposo I genitori lo avevano portato in ospedale per forti dolori alla pancia, ma i medici lo avevano Dimesso qualche ora dopo: passate alcune ore, però, si è sentito ancora male ed è morto appena arrivato al pronto soccorso. Il dramma a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, ...

Bambino di tre anni cade dal sesto piano - cosa fa la gente che sta per strada - il video è sconvolgente : Un Bambino di tre anni in Cina è caduto dal sesto piano Quella che poteva essere una tragedia ma, per fortuna non lo è stata, è avvenuta a a Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Il Bambino che, evidentemente si era sporto un po’ troppo dal balcone, è precipitato facendo un volo dal sesto piano. Giù per strada c’era tanta gente che è riuscita in tempo utile a recuperare una coperta e ad accogliere i Bambino che, in questo modo, non si è ...

Incidente mentre fa parapendio : Grant Thompson - star di YouTube - muore a 38 anni : Grant Thompson, star di YouTube e creatore del canale "King of Random" che conta più di 11 milioni di iscritti, è morto a soli 38 anni in un Incidente in parapendio. L'uomo era andato in gita lunedì sera, ma la famiglia non vedendolo rincasare ha lanciato l'allarme per la sua scomparsa. Il corpo senza vita è stato trovato in un parco dello Utah 24 ore dopo: "La sua eredità resterà nella comunità virtuale che ha saputo realizzare".

Temptation Island 2019 : Arcangelo e Nunzia l'addio definitivo dopo tredici anni : dopo Jessica e Andrea è il momento di Arcangelo e Nunzia. Durante l'ultima puntata di Temptation Island 2019 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it abbiamo visto cosa è...

Malore mentre nuota nella piscina di famiglia - muore studente di 24 anni : aperta un’indagine : Dominic Hamlyn, studente 24enne dell'Università di Cambridge e figlio maggiore di uno dei più noti neurochirurghi del Regno Unito, è morto sabato notte dopo aver avuto un Malore improvviso mentre nuotava nella piscina della casa di famiglia nel Kent. La polizia ha aperto un'inchiesta: il decesso appare "inspiegabile" e sarà anche effettuata autopsia.

Industria - “in Lombardia nel secondo trimestre produzione in calo dopo sei anni di crescita. Pesa il rallentamento tedesco” : Nel secondo trimestre 2019 la produzione Industriale lombarda ha fatto registrare un segno meno, calando dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. E’ la prima flessione dal 2013 per la manifattura della regione “locomotiva” del Paese, che nel primo trimestre era rimasta ferma. Lieve progresso invece, ma limitato a +0,2%, per l’artigianato. Identico l’andamento dei tendenziali, cioè le variazioni anno su anno: ...

Boko Haram - dieci anni di rapimenti - attentati ed esecuzioni. Oltre 27mila morti che ne hanno fatto uno dei gruppi più sanguinari del mondo : dieci anni. L’ultimo attacco registrato nel nord della Nigeria è un macabro suggello per il decimo anniversario dalla nascita di Boko Haram come gruppo terroristico. dieci anni nefasti, di una violenza con pochi eguali: nonostante acceda alle cronache solo in casi di particolare efferatezza, con attentati altamente mortali o con rapimenti come quello delle studentesse di Chibok, in realtà Boko Haram, secondo il Global Terrorism Index, colloca ...

Francoforte : arrestato l'eritreo che ha spinto bimbo di 8 anni sotto un treno : È il secondo caso in nove giorni: un individuo spinge sotto un treno una vittima a lui sconosciuta. Nove giorni fa era successo a una donna 34enne, spinta sotto un treno a a Voerde, nello stato della Nord Renania Westfalia, da Jackson B., un serbo kosovaro di 28 anni. Oggi la vittima è un bambino di 8 anni che a Francoforte è stato spinto sotto un treno in arrivo presso la stazione centrale. Il piccolo è morto, sua madre, anch'essa spinta, si ...

Jennifer Lopez ha rivelato di non guidare da oltre 20 anni quando il fidanzato le ha regalato un’auto : "L'ironia è che non si mette al volante da 25 anni" The post Jennifer Lopez ha rivelato di non guidare da oltre 20 anni quando il fidanzato le ha regalato un’auto appeared first on News Mtv Italia.

treviso - team chirurgia ridona il sorriso e la masticazione ad una bimba di 3 anni : All'Ospedale Veneto Cà Foncello di Treviso è stato attuato un delicato intervento nell'Unità Operativa di chirurgia maxillo-facciale sotto la direzione del Dr. Luca Guarda Nardini. L'Ufficio Stampa ULSS 2 della Marca trevigiana ha infatti comunicato oggi che una bambina di soli tre anni aveva una limitata apertura della bocca di soli due millimetri, a causa della sindrome di Alagille che le impediva di svolgere tutte quelle funzioni tipiche dei ...

Virginia Marchesini : a tre anni dalla morte - il tenero ricordo della madre Anna : A tre anni dalla prematura scomparsa dell’amatissima Anna Marchesini, la figlia Virginia, in un’intensa intervista a Repubblica, ne fa un tenero ritratto, svelando lati inediti della sua straordinaria mamma. L’attrice umbra, protagonista della comicità italiana, è morta il 30 luglio del 2016, a causa dell’artrite reumatoide, ma fino all’ultimo si è dedicata con la sua arte e la sua intelligenza al suo pubblico e, ancor di più, alla persona al ...

