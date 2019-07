Noleggio auto | 10 regole per affittare un' auto in totale sicurezza

Noleggio auto – 10 regole per farlo in totale sicurezza : Noleggio auto protagonista dell’estate 2019. 10 regole per noleggiare in sicurezza Estate è sinonimo di vacanze e spesso di Noleggio auto. Saranno infatti circa 2 milioni, secondo le stime ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità), i turisti che nei mesi di luglio, agosto e settembre prenderanno una vettura in Noleggio per soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Oltre 20.000 ...