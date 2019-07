L’estate è la stagione degli infortuni | ecco il vademecum degli esperti per prevenirli e

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Laestiva rappresenta l’occasione perfetta per uscire all’aria aperta e cercare di riacquistare una perfetta forma fisica, ma è al tempo stesso periodo di numerosi traumi e lesioni, soprattutto se durante il resto dell’anno ha prevalso la sedentarietà. Lo dimostra un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui ogni anno sono 300mila gli italiani che subisconolegati ai più comuni sport estivi come beach volley, beach soccer, surf, windsurf e beach tennis. E ancora, secondo quanto riportato da una ricerca del Department of Health and Human Services pubblicata da Boston.com, quasi 2 milioni di americani ogni anno si rivolgono a cure mediche per via dilegati a sport estivi, a tal punto cheviene soprannominata “trauma season”: inoltre, secondo quanto emerso da un’intervista aglidel UPMC Children’s Hospital pubblicato su ...

